Kate Middleton ve Prens William’ı gören sessizliğe büründü

BAFTA (Britanya Film Akademisi) Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katılan Kate Middleton ve Prens William, törenin yapıldığı Royal Albert Hall’a girdiğinde, büyük bir sessizlik oldu. Kraliyet çifti, “Bayanlar ve baylar, Cambridge Dükü ve Düşesi” şeklinde anons edilip içeri girdikten sonra sadece fotoğraf makinlerinin denklanşör sesleri duyuldu. Ünlülerle dolu salondaki herkes, saygı gereği ayağa kalktı ve kraliyet çifti en önde kendileri için ayrılan yere oturana kadar ayakta kaldı. Bu esnada müzik verilmeyişi ve derin bir sessizliğin hakim oluşu Kate Middleton ve Prens William’ı utandırdı.

Kate Middleton, “Burası çok sessiz” dedi. Prens William da “Çabuk yerimize oturalım. Çok sessiz bir salon” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Middleton daha sonra BAFTA Başkanı Amanda Berry’ye de “Çok sessiz” ifadesini tekrarladı. Kraliyet çiftinin tören salonuna girişindeki derin sessizlik, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kullanıcılar, “Kraliyet çifti BAFTA’ya neden bu kadar sessiz geldi. Ne alkış, ne müzik...” benzeri yorumlar yapıldı. Öte yandan 37 yaşındaki Düşes, beyaz renkli Alexander McQueen tasarımı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi olarak ünlülerden rol çaldı.



