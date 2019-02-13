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Kate Middleton ve Prens William’ı gören sessizliğe büründü

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SİNEMA TV  | 13.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

BAFTA Ödül Töreni’ne katılan Kate Middleton ve Prens William çok utandı: “Çabuk yerimize oturalım”

Kate Middleton ve Prens William’ı gören sessizliğe büründü

BAFTA (Britanya Film Akademisi) Ödül Töreni’ne onur konuğu olarak katılan Kate Middleton ve Prens William, törenin yapıldığı Royal Albert Hall’a girdiğinde, büyük bir sessizlik oldu. Kraliyet çifti, “Bayanlar ve baylar, Cambridge Dükü ve Düşesi” şeklinde anons edilip içeri girdikten sonra sadece fotoğraf makinlerinin denklanşör sesleri duyuldu. Ünlülerle dolu salondaki herkes, saygı gereği ayağa kalktı ve kraliyet çifti en önde kendileri için ayrılan yere oturana kadar ayakta kaldı. Bu esnada müzik verilmeyişi ve derin bir sessizliğin hakim oluşu Kate Middleton ve Prens William’ı utandırdı.

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Kate Middleton, “Burası çok sessiz” dedi. Prens William da “Çabuk yerimize oturalım. Çok sessiz bir salon” şeklinde esprili bir yanıt verdi. Middleton daha sonra BAFTA Başkanı Amanda Berry’ye de “Çok sessiz” ifadesini tekrarladı. Kraliyet çiftinin tören salonuna girişindeki derin sessizlik, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kullanıcılar, “Kraliyet çifti BAFTA’ya neden bu kadar sessiz geldi. Ne alkış, ne müzik...” benzeri yorumlar yapıldı. Öte yandan 37 yaşındaki Düşes, beyaz renkli Alexander McQueen tasarımı elbisesiyle gecenin en dikkat çeken ismi olarak ünlülerden rol çaldı.


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Anahtar Kelimeler:
BAFTA Ödül Töreni Kate Middleton Prens William

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
osmanlı padişahlarına kari kız gönderek yıktılar osmanlıyı ah ingilizler ah siz yokmuzunuz siz.
@arjursum Onu yapanlar Ruslar değil miydi, ben mi yanlış biliyorum:))
Ulan kraliyet mi kaldı artık. Aa pardon sanirim ingiltere ve Türkiye de var halen
Maşallah... Osmanlı padişahları her gördüğü kadınlara aşık olmuş lar.... Yapacak bir şey yok...olan olmuş :)
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