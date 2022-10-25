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Katy Perry’nin gözüne ne oldu? Katy Perry'nin gözünün sarktığı anlar sosyal medyada gündeme oturdu

25.10.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, konseri sırasında sahnede yaşadığı göz problemiyle hayranlarını korkuttu. Sahnede poz veren Katy Perry, sağ gözünü kontrol edemedi. Ani bir göz sarkması yaşayan ünlü şarkıcının o anları hayranları tarafından anbean kaydedildi. Video sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. TikTok kullanıcıları videoya “Katy Perry iyi mi?”, "Bu gerçek mi? Onun için gerçekten endişelendim" gibi yorumlar yaptı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Las Vegas'ta sahne alarak hayranlarının karşısına çıktı. Perry, sahne şovu ve etkileyici sesiyle hayranlarını büyülediği sırada hayranlarına ilginç anlar yaşattı.

Şarkıcı, konserinde poz vermek için kameraların karşısına geçti. Payetli renkli bir elbise giyen şarkıcı poz verdiği anda, sağ gözü sarktı. Gözünü kontrol edemeyen Katy Perry, göz kapağını açmak için elini kullandı ama başarılı olamadı. 38 yaşındaki şarkıcı, sağ gözünü kontrol edemeyince "Nöbet geçiriyorum" şakası yaptı.
kate perry

VİDEO MİLYONLARCA İZLENDİ

Katy Perry TV adlı bir TikTok sayfası tarafından yayınlanan video, milyonlarca izlendi. Hayranları tarafından kaydedilen o anlar hızla sosyal medyada yayılırken şarkıcının sevenleri sağlığı konusunda endişelendi.

kate perry göz

"KLON HATASI"

Perry'nin yaşadığı göz sorununun ardından "teknik bir arıza" , "şarkı indiriyordu" , "klon hatası. Bir dahaki sefere tüm yazılımların güncellendiğinden emin olun ve gerekli yamaları yapın" şakaları gecikmedi. Birçok kullanıcı, takma kirpik yapıştırıcısının Katy Perry'nin gözünü kapattığını düşünürken, diğer kullanıcılar da şarkıcının migreni olduğunu ya da stres veya yorgunluk nedeniyle göz spazmı geçirmiş olabileceğini düşünüyor.

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SAĞLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELENDİLER

TikTok kullanıcıları videoya “Katy Perry iyi mi?”, "Bu gerçek mi? Onun için gerçekten endişelendim" gibi yorumlar yaparken, Twitter'da da bazı kullanıcılar ise, "Burada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama Katy Perry'nin iyi olduğunu umuyorum", "Bu bir sağlık meselesi ve onun için en iyisini diliyorum" ifadeleriyle endişelerini dile getirdi.

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