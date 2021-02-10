Kate Winslet’ın adını görünce hayır diyemedi

Kate Winslet ve Guy Pearce'ın HBO mini dizisi Mildred Pierce'de birlikte başrol oynamasından on yıl sonra, ikili yeniden bir HBO mini dizisi için bir araya geliyor.

Deadline’ın haberine göre; Guy Pearce, HBO ve wiip ortak yapımı olan aile ve topluma odaklı mini dizi Mare of Easttown'da Kate Winslet ile başrolü paylaşacak. Başlangıçta o rol için Ben Miles ile anlaşma yapılmış olsa da zamanlama sorunları nedeniyle Guy Pearce ile yola devam etme kararı alındı.

MARE OF EASTTOWN HAKKINDA

Brad Inglesby tarafından yazılan ve Craig Zobel tarafından yönetilen Mare of Easttown dizisinde Kate Winslet'ı, Pennsylvania’nın küçük bir kasabasında gerçekleşen cinayeti araştıran ve bu cinayeti araştırırken hayatı altüst olan dedektif Mare Sheehan rolünde izleyeceğiz.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett ve Neal Huff gibi isimler yer alıyor.

