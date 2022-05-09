Katil köpek balığı kameralarda! Anbean izliyorlar

450 kg'lık 'Ironbound' lakaplı büyük beyaz köpek balığı New Jersey açıklarında, denizde pusuya yatmış halde bulundu. Canavar balık , 28 Nisan'da, kuzeye doğru yüzerken navigasyon sistemlerine yakalandı. Ocearch'ten araştırmacılar, birkaç yıl sonra düşecek olan zararsız bir etiket taktıkları balığın göçünü yakından izliyorlar.

İSMİNİ ADADAN ALDI

'Ironbound' 3 Ekim 2019'da Nova Scotia, Lunenberg kıyılarında etiketlenmiş ve tatil sezonu için binlerce mil güneye doğru yol almıştı. Köpekbalığı ilk kez Nova Scotia'daki Batı Ironbound Adası yakınlarında yakalandığı için bölgenin adını aldı.

GELECEK YILA HAZIRLANIYOR

Ocearch baş bilim insanı Bob Hueter "Çiftleşme mevsimi sona erdi ve 'Ironbound' iyi bir beslenme alanına girmek ve gelecek yıl için tekrar toparlanmak için kuzeye doğru yola çıkıyor." dedi.

DAHA BÜYÜKLERİNİ DE İZLEDİLER

Hueter CNN'e, öncesinde Ocearch'ın 5 m uzunluğunda ve 1.814 kg ağırlığında büyük beyaz köpek balıklarını etiketlediğini söyledi, bu da Ironbound'un nispeten mütevazı bir boyutta olduğu anlamına geliyor.

13.000 MİL YOL KAT ETTİ

Ironbound, sırt yüzgecinde ilk işaretlendiğinden beri tahmini 13.000 mil yol kat etti. En son olarak, 3 Mayıs'ta yetişkin erkek Philadelphia'nın doğusunda, Atlantik Okyanusu'nda çok daha uzaktayken görüldü.



