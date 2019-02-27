Katlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruz

Genel olarak katlanabilir ekran dendiğinde insanın akına pek çok farklı tasarım çizgisi geliyor. Nitekim bu durum hemen ilk tanıtılan modellerde de kendisini gösterdi. En basitinden Galaxy Fold içe doğru katlanırken, Huawei Mate X dışa doğru katlanan bir yapıya sahip. Bu da telefonun tüm dinamiklerini etkileyen bir durum.
Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli Fold açıkken 161.3 x 146.2 x 5.4 mm ölçülerindeyken, katlı durumda ise 161.3 x 78.3 x 11 mm ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Mate X tarafında ise boyutların henüz net bir şekilde açıklanmadığını görüyoruz. Fakat incelik durumuna bakacak olursak, Mate X’in Galaxy Fold’tan her iki durumda da daha ince olduğunu söyleyebiliriz.
Huawei’nin katlanabilir ekranlı modelinde aslında tek bir ekran bulunuyor. Dışa kaplanan bir yapı olduğu için katlandığında iki ekran da ayrı bir şekilde kullanılabiliyor.
Galaxy Fold’da ise birbirinden bağımsız 2 ayrı ekran mevcut. İçe katlanan bir yapı olduğu için tablet formunda kullanılan ekranlar, telefon formunda kullanılamıyor. Telefon formunda yalnızca ön yüze bakan ufak ekran kullanılabiliyor.
Mate X büyük ekranı ile fark yaratabilir
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X karşılaştırmasındaki en önemli kriter ekran boyutları diyebiliriz. Malum katlanabilir ekranlı akıllı telefonların temel prensibi zaten çift formda kullanılabilmeleri.
Galaxy Fold telefon formundayken 4.6 inçlik HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Tablet formuna geçtiğinde ise 1536 x 2153 piksel çözünürlüğünde 7 inçlik bir ekrana sahip oluyor.
Mate X ise katlı durumda 6.6 inç ve 6.1 inçlik iki kullanılabilir ekrana sahip. Tablet formuna geçtiğinde ise 2200 x 2480 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekran ortaya çıktı.
Genel olarak bakıldığında Mate X’in büyük ekranları ile bir adım önde olduğu söylenebilir. Tabi ki çift tarafı ekran olan bir telefonun kullanımında da hayli dikkatli olmak gerekiyor. Zira bu telefonu elinizden düşürdüğünüz zaman istemediğiniz bir tablo ile karşı karşıya kalma oranınız hayli yüksek.
Kamera tarafında da tasarım farkı ön planda
Samsgun Galaxy Fold ve Huawei Mate X arasındaki tasarım farkı, her alanda kendisini öne çıkarıyor. Zira bu durum kamera kurulumuna da yansımış. Mate X’te tek bir üçlü kamera modülü yer alırken, Galaxy Fold’a 3 farklı yere konumlandırılmış 6 kamera yer alıyor.
Huawei Mate X’te 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF, 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), TOF camera özelliklerinde 3’lü kamera modülü yer alıyor.
Galaxy Fold tarafına baktığımızda ise 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) kamera modülüne 10 MP, f/2.2, PDAF, 8 MP, f/1.9, depth sensor, Cover camera: 10 MP, f/2.2 özelliklerinde diğer üç kameranın eşlik ettiğini görüyoruz.
Kamera karşılaştırması için yapılacak en iyi şey, aynı ışık ve aynı açılardan çekilmiş fotoğraflara bakmak olacaktır.
Diğer özellikler ve fiyat
Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X karşılaştırması için en önemli kriterlerden birisi de fiyat. Bu arada fiyata geçmeden önce ufak bir eklemede bulunalım. İki telefonun teknik donanımı arasında öyle önemli bir fark bulunmuyor.
Samsung SD855 yonga seti, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı tercih ederken, Huawei kendi yonga seti ve kendi modelimini tercihlemiş. Mate X’te Balong 5000 destekli Kirin 980 yonga seti bulunuyor. Telefonun sistemi 8GB RAM ile desteklenirken, dahili depolama alanı ise 512 GB.
İki telefon arasındaki en büyük fark ise Huawei Mate X’in 5G desteğinin bulunması. Galaxy F ise hala 4G üzerinden hizmet verecek.
Şimdi gelelim fiyata. İki telefon da oldukça pahalı diyebiliriz. Samsung cihazı için 1980 dolarlık bir etiket belirlemişti. Huawei bunun da üzerine koyarak 2299 euro gibi ütopik bir ücret talep etti. Sonuç olarak iki model de ülkemizde 20.000 TL civarına satılacaktır. Dolayısıyla ne olursa olsun bir telefon için bu kadar para harcamak pek de akıl karı değil.
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