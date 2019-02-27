Katlanabilir ekranlı iki akıllı telefon modelini karşı karşıya getiriyoruz

Genel olarak katlanabilir ekran dendiğinde insanın akına pek çok farklı tasarım çizgisi geliyor. Nitekim bu durum hemen ilk tanıtılan modellerde de kendisini gösterdi. En basitinden Galaxy Fold içe doğru katlanırken, Huawei Mate X dışa doğru katlanan bir yapıya sahip. Bu da telefonun tüm dinamiklerini etkileyen bir durum. Samsung’un katlanabilir ekranlı modeli Fold açıkken 161.3 x 146.2 x 5.4 mm ölçülerindeyken, katlı durumda ise 161.3 x 78.3 x 11 mm ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Mate X tarafında ise boyutların henüz net bir şekilde açıklanmadığını görüyoruz. Fakat incelik durumuna bakacak olursak, Mate X’in Galaxy Fold’tan her iki durumda da daha ince olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei’nin katlanabilir ekranlı modelinde aslında tek bir ekran bulunuyor. Dışa kaplanan bir yapı olduğu için katlandığında iki ekran da ayrı bir şekilde kullanılabiliyor.

Galaxy Fold’da ise birbirinden bağımsız 2 ayrı ekran mevcut. İçe katlanan bir yapı olduğu için tablet formunda kullanılan ekranlar, telefon formunda kullanılamıyor. Telefon formunda yalnızca ön yüze bakan ufak ekran kullanılabiliyor.

Mate X büyük ekranı ile fark yaratabilir Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X karşılaştırmasındaki en önemli kriter ekran boyutları diyebiliriz. Malum katlanabilir ekranlı akıllı telefonların temel prensibi zaten çift formda kullanılabilmeleri. Galaxy Fold telefon formundayken 4.6 inçlik HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor. Tablet formuna geçtiğinde ise 1536 x 2153 piksel çözünürlüğünde 7 inçlik bir ekrana sahip oluyor.

Mate X ise katlı durumda 6.6 inç ve 6.1 inçlik iki kullanılabilir ekrana sahip. Tablet formuna geçtiğinde ise 2200 x 2480 piksel çözünürlüğünde 8 inçlik bir ekran ortaya çıktı.

Genel olarak bakıldığında Mate X’in büyük ekranları ile bir adım önde olduğu söylenebilir. Tabi ki çift tarafı ekran olan bir telefonun kullanımında da hayli dikkatli olmak gerekiyor. Zira bu telefonu elinizden düşürdüğünüz zaman istemediğiniz bir tablo ile karşı karşıya kalma oranınız hayli yüksek. Kamera tarafında da tasarım farkı ön planda Samsgun Galaxy Fold ve Huawei Mate X arasındaki tasarım farkı, her alanda kendisini öne çıkarıyor. Zira bu durum kamera kurulumuna da yansımış. Mate X’te tek bir üçlü kamera modülü yer alırken, Galaxy Fold’a 3 farklı yere konumlandırılmış 6 kamera yer alıyor.