Son dönemde akıllı telefon sektöründe özellikle tasarım alanında önemli adımlar atıldı. Uçtan uca ekranlar, damla çentikler ve son olarak da katlanabilir ekranlı modeller. Apple ise hala 2 sene önceki çentik tasarımında kalma konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Fakat sızdırılan son raporlara göre, Cupertino merkezli şirket 2020 yılında katlanabilir ekrana sahip yeni bir iPhone modeli üretecek. Peki katlanabilir ekranlı iPhone modeli nasıl görünecek? Dilerseniz Apple’ın katlanabilir ekranlı iPhone için aldığı ilk patentlere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görselden de net bir şekilde anlaşıldığı üzere Apple’ın katlanabilir ekran patenti tamamen yeni bir tasarım vaad ediyor. Malum, Samsung Galaxy F içe doğru katlanan bir yapıya sahipti. Huawei Mate X ise dışa doğru katlanıyordu. Henüz resmiyet kazanmayan Xiaomi modeli de iki taraftan dışa katlanan bir yapıdaydı.

Apple’ın patenti ise iki taraftan içe katlanan bir yapıda karşımıza çıkıyor. Bakalım bu tasarıma sahip ilk iPhone modelleri ne zaman resmiyet kazanacak? Bekleyip göreceğiz.

Galaxy Note10 tasarımı böyle olacak

