Katlanabilir telefonlar göz kırpıyor

Hem Huawei Mate X hem de Samsung Galaxy Fold, şimdiye kadar pek çok test editörü tarafından deneyimlendi ve şu ana kadar çok da başarılı ürünler olduklarını söylemek güç. İlk jenerasyon ürün oldukları ve yepyeni bir şey denendiği için bazı sıkıntıların olması normal aslında. Merak ettiğimiz ise, bu ürünler final hallerini alıp satışa sunulduklarında neler olacak… An itibarıyla iki üründen de kısaca bahsetmemiz gerekirse…

Mate X’in Galaxy Fold’a kıyasla daha ince olduğunu, Galaxy Fold’un ise Mate X’e kıyasla daha hafif olduğunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, ekran boyutlarına bakıldığında, hem kapalı hem de açıkken Huawei Mate X’in önde olduğu açık. Tasarım hatları itibarıyla da, özellikle kapalı haldeyken Galaxy Fold’un şık ve kullanışlı durduğunu söylemek güç.

İki telefon için de, akıllı telefon ve tablet unsurlarını bir araya getirerek ikisi bir arada kullanım sunmayı amaçladığını ve bu açıdan bakıldığında heyecan uyandırdıklarını söyleyebiliriz.

Ekran tarafında can sıkıcı bir diğer detay ise, özellikle katlanabilir kısımda. Haliyle rahat katlanabilmeleri için plastik ekran teknolojisi kullanılıyor ve bu katlanabilir kısım, ışığa göre yansımalar ve çizgiler oluşturabiliyor. Ayrıca, iki ekranın da dokunuşlara verdiği tepkiler, mevcut amiral gemisi pek çok modele kıyasla daha zayıf. Tabii bir de bu “aç – kapa” mekanizmasının bir süre sonra gevşeme ve kullanışsız hale gelme ihtimali var. Her ne kadar firmalar bunun zor olduğunu söylese de, bu konuda endişeli pek çok kişi var.