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Katlanabilir telefonlar için esnek pil yaptı

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TEKNOLOJİ  | 10.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Çinli bazı üniversiteler esneyebilen pil ile ilgili bazı araştırmalar yapmıştı. İsviçre’deki ETH Zürih Teknik Üniversitesi’nde profesör olan Markus Niederberger bu sorunu tamamen bitirebilecek esneyebilen pil yaptığını söyledi. Bu haber katlanabilir akıllı telefon modeli bekleyenler için moral verici oldu.

Katlanabilir telefonlar için esnek pil yaptı

Bu pillerin çalışma stili hayli ilginç. Lityum iyonlarının bir tarafa geçiş aracı olarak işlev gören elektrolitler yapıldı. Böylece ekran hangi tarafa doğru katlanırsa piller de lityum iyonlarını o tarafa doğru yöneltiyor.

Anot ve katot toplayıcılar için geliştirilen toplayıcılar, bükülebilen karbon materyalleri sayesinde esneyebiliyor. Katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlarda bataryanın esneyebilmesi, ekranın çok daha dayanıklı bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Böylece daha önceki katlanabilir ekran teknolojisinde karşımıza çıkan kırılmalar daha nadir oluşacak.

katlanabilir-piller

Katlanabilir yapıya sahip pil modeli henüz seri üretim için hazır değil. Ancak yakın bir zaman içerisinde pilin bütün katmanları arasında kullanılabilecek yapıştırıcı geliştirilecek. Böylece pilin çok daha sağlam bir yapıya kavuşması amaçlanıyor. Peki sizce esneyebilen pil teknolojisi, katlanabilir ekranlar için ciddi bir destek oluşturabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
katlanabilir telefonlar esnek pil

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