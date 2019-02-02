Katlanabilir telefonların hayatımıza girmesine çok az kaldı

Şubat ayı, MWC ile birlikte oldukça hareketli geçecek. Ayın sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek olan etkinlikte, her zaman olduğu gibi mobil teknolojinin en önemli firmaları, dikkat çekici ürünleri için sahneyi hazırlıyorlar. Son dönemin en iyi çıkış yapan şirketlerinden Huawei için de durum farklı değil. Mamafih geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen katlanabilir telefonunun lansman afişleri yayınlandı.

Çinli şirket, katlanabilir telefonunu 24 Şubat TSİ 16’da lanse edecek. Cihazın katlanabilir olması zaten yeterince ilginç olacak fakat, önemli detaylar bununla bitmiyor. Cihazda, Kirin 980 ile birlikte Balong 5000 5G mobil modemine de yer verileceği düşünülüyor ki; bu da telefonda 5G desteğinin olacağı anlamına geliyor. Öte yandan firma, MWC’de başka 5G destekli telefonlar da tanıtabilir.

Katlanabilir ve bükülebilir ekranlı cihazlara yıllardır yatırım yapan Samsung da, kendi katlanabilir cihazını 20 Şubat‘ta duyuracak.

Artık hayatımıza yavaş yavaş girecek olan bu teknolojinin şu aşamada hiç de ucuz olmayacağını söyleyebiliriz. Bu telefonlar için konuşulan fiyatlar gerçek çıkarsa, özellikle ülkemiz pazarında çok çok az insan tarafından kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

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