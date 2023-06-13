Katnis rolü için hazır! Jennifer Lawrence Hunger Games (Açlık Oyunları) serisine geri dönmek istediğini söyledi

2012-2015 yılları arasında her yıl yayınlanan Hunger Games (Açlık Oyunları) serisi sinema dünyasının kült yapımları arasında kabul ediliyor. Oscar ödüllü aktris Jennifer Lawrence seride Katniss Everdeen rolünü üstlenerek başrol oyuncusu olarak seyircilerin karşısına çıkmıştı. Yeni komedi filmi “No Hard Feelings” tanıtımı için Variety’in yaptığı röportaja konuk olan Lawrence Açlık Oyunları serisinin geri dönüşü için göz kırptı.

“BİR GÜN HAYATIMA GERİ DÖNEBİLSEYDİ...”

Açlık Oyunları serisine geri dönme ihtimali sorulan Lawrence, “Kesinlikle. Katniss bir gün hayatıma geri dönebilseydi bunu %100 isterdim” dedi.

Lawrence seride Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Donald Sutherland, Julianne Moore, Woody Harrelson, Mahershala Ali, Lenny Kravitz, Jeffrey Wright, Sam Claflin, Natalie Dormer ve merhum Philip Seymour Hoffman gibi ünlü isimler de eşlik etti.



