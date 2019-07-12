Katolik azizlerinin kanınızı donduracak ilginç ölüm şekilleri

Taşlanarak gelen ölüm: Aziz Stephen

Taşlama geleneksel bir cezadır ancak hristiyan şehitleri arasında, ms 36'da kudüs'te ölen st. stephen, bu geleneğin ilk kurbanıdır. erken hristiyan cemaati tarafından seçilen ilk yedi azizlerden biriydi ve bir evanjelist oldu. yahudileri dönüştürmedeki başarısı, sanhedrin'in (yüksek rabbin mahkemesi) öfkesini çekti. “bu kutsal yere ve yasaya” karşı konuştuğu için cezası ölümdü. katolik şehitliğinin birçok ikonunda olduğu gibi aziz stephen da resimlerinde ölüm yöntemini elinde tutar halde tasvir edilmiştir: bir avuç dolusu taş:

İşkencenin getirdiği korkunç ölüm: Aziz Sebastian

Sanatta genellikle san sebastian’ın 288 yılında roma’da bir okçu birliğinin ellerinden çıkan oklarla vurulduğu sanılmaktadır. bu sadece “ilk öldürüldüğü zamandı”. diocletianus'un (gaius aurelius valerius diocletianus) emri altındaki bir pretorian muhafızı olan sebastian, imparator'un askerlerine din değiştirten bir hristiyan olduğu öğrenildikten sonra ölüm cezasına çarptırıldı. bir ağaca bağlandı, oklarla öldürülme cezası verildi ve ölüme terk edildi. ancak o ölmedi ve onu tekrar sağlığına kavuşturacak olan bir kadın (st. irene) tarafından bulundu. sebastian, sonra tekrar ortaya çıkma şansını yakaladı ancak imparator, ona ölümüne işkence etti ve bu, bu sefer işe yarayan bir ceza oldu. gerçekten ölünce de bedeni bir roma kanalizasyonuna atıldı. ama sanat hep onu okla tasvir etmiştir. kanalizasyona atılmak yerine okla öldürülmek sanırım daha sanatsal.