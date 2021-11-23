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  4. Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

23.11.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in kovulması taraftarlarda karmaşık duygulara neden oldu. Solskjaer'in kulüp efsanelerinden olması biraz burukluk yarattı. Manchester United taraftarı fenomen Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Katrina, hem sevinç hem hüzün yaşayanlardan.

Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo transferi sonrası şaha kalkması beklenen Manchester United'da büyük çöküş başladı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gelen mağlubiyetler United'ı derinden salladı.

SABIR TÜKENTİ

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United tarihinin efsane forvetlerinden olan Solskjaer'e gösterilen sabır en sonunda tükendi. Taraftarlar uzun süredir gitmesini istiyordu ancak yönetim son ana kadar bekledi.

CARRICK ALIYOR

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Ayrılıktan sonra bir diğer eski futbolcu Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği bildirildi. Carrick, kısa süre içinde etkileyici bir futbol oynatabilirse görevi de kapabilir.

"ARTIK GÜLE GÜLE"

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Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası dikkat çeken bir veda paylaşımı yaptı. Güzel fenomen, "Her şey için teşekkürler Ole. Harika bir karakter ve gerçek United efsanesi. Ama artık güle güle deme zamanı geldi. Artık bitmeliydi" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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