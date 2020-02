KATSO’dan eski başkanlarına vefa

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı tarafından 20 yıldan fazla oda başkanlığı görevinde bulunan eski başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

1882 yılında kurulan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, eski oda başkanlarına vefa örneği göstererek teşekkür plaketi takdim etti. Bu kapsamda 20 yıldan fazla oda başkanlığı görevinde bulunan Sedat İşeri, Halil Öztosun, Kadir Takoğlu, Ahmet Rugancı ve Kuddusi Selvi’ye KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu tarafından plaketleri takdim edildi.

Törende konuşan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “TOBB camiasında isimleriniz her zaman anılıyor. TOBB camiasında her zaman yerleriniz ayrı. Çünkü zamanınızda kısıtlı imkanlarla ciddi çalışmalar yapmışsınız. Taktire şayan bir yönetim sergilemişsiniz. Sizlerin anıları, yaptığınız hizmetler bizler için öncü olmuştur. Sizlerin yanında genç bir başkan olarak kendimi şanslı hissediyorum. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Benim içinde duygusal bir an oldu. Memleketimiz için yapılan çalışmalar, gayret edilen emekler, buradan hiçbir şey beklemeden birçok mesailer sarf edilerek birçok yollar kat edilmiş. Burada odamızın nereden nereye geldiği, odamızın hem üniversitede, hem havalimanında, hem turizm gibi bölgelerde de neler yaptığı, nelere öncülük ettiği paylaşıldı. Bunları dinlerken sizlerle gurur duyduk, özendik bir kez daha sizlere. Allah inşallah bizlere de hep böyle hizmet yapacak işleri nasip eder. Geldiğiniz için katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” dedi.