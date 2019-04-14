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Katy Jo havaalanına bikiniyle geldi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 14.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü model Katy Jo, havalimanındaki bikinili görüntüleriyle yok artık dedirtti. Katy Jo o hallerini takipçileriyle de paylaştı.

Katy Jo havaalanına bikiniyle geldi

ABD'li genç model Katy Jo Instagram paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada adeta viral olan havalimanı görüntülerini paylaşan Jo, kısa süre içinde hem tepki çekti hem de takipçi kazandı.

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GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Resmi Instagram hesabında şu anda 200 bine yakın takipçisi bulunan Jo, havalimanı görüntülerinin ardından büyük bir popülarite kazandı. 19 yaşından beri bağımsız model olarak çalışan Katy Jo Raelyn, bikinisiyle, Las Vesgas havalimanında görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Elinde bavuluyla uçağına doğru giderken kısa süreli bir video paylaşan Jo'nun görüntüleri, 500 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.


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Katy Jo Katy Jo instagram

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