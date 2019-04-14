Katy Jo havaalanına bikiniyle geldi

ABD'li genç model Katy Jo Instagram paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada adeta viral olan havalimanı görüntülerini paylaşan Jo, kısa süre içinde hem tepki çekti hem de takipçi kazandı.
GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI
Resmi Instagram hesabında şu anda 200 bine yakın takipçisi bulunan Jo, havalimanı görüntülerinin ardından büyük bir popülarite kazandı. 19 yaşından beri bağımsız model olarak çalışan Katy Jo Raelyn, bikinisiyle, Las Vesgas havalimanında görenlerin ağzını açık bıraktı.
Elinde bavuluyla uçağına doğru giderken kısa süreli bir video paylaşan Jo'nun görüntüleri, 500 bini aşkın görüntülenmeye ulaştı.
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