UEFA Konferans Ligi Kauno Zalgiris Perşembe 20:45 Riga FC

Kauno Zalgiris ile Riga FC, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla NFA Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Takımların güncel form bilgileri Kauno Zalgiris tüm kulvarlar Transinvest 4-1 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA M

Lugano 3-0 Kauno Zalgiris UEFA Konferans Ligi M

FC Hegelmann 1-4 Kauno Zalgiris Litvanya TOPLYGA G

Kauno Zalgiris 0-0 Zalgiris Vilnius Litvanya TOPLYGA B

Kauno Zalgiris 1-4 Brann UEFA Konferans Ligi M Riga FC tüm kulvarlar Auda 2-0 Riga FC Letonya Kupası M

Riga FC 1-1 Jablonec UEFA Konferans Ligi B

Ogre United 0-0 Riga FC Letonya Virsliga B

Grobina 2-5 Riga FC Letonya Virsliga G

Pafos FC 1-1 Riga FC UEFA Konferans Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Kauno Zalgiris, son dönemindeki formuyla oldukça zor günler geçiriyor ve son 3 Avrupa maçında gol atamadı. Bu durum, takımın hücum gücünü sorgularken, Riga FC'nin ise son lig maçlarında yakaladığı 4 galibiyet ile dikkat çektiğini gösteriyor.

Eksik Oyuncular Kauno Zalgiris ✓ Bilinen eksik yok Riga FC 4 eksik Krisjanis Zviedris Paulo Eduardo Abner

Riga FC kadrosunda Krisjanis Zviedris (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paulo Eduardo (Şüpheli) ve Abner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.