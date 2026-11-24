Kauno Zalgiris ile Riga FC, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla NFA Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Kauno Zalgiris, UEFA Konferans Ligi'nde Riga FC ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma her iki takım için de kritik bir öneme sahip.
Kauno Zalgiris, son dönemindeki formuyla oldukça zor günler geçiriyor ve son 3 Avrupa maçında gol atamadı. Bu durum, takımın hücum gücünü sorgularken, Riga FC'nin ise son lig maçlarında yakaladığı 4 galibiyet ile dikkat çektiğini gösteriyor.
Riga FC kadrosunda Krisjanis Zviedris (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paulo Eduardo (Şüpheli) ve Abner (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum