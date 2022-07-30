Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan bikinili pozlarıyla olay yarattı! "Fiziğine bayıldım"

2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Pelin Karahan güzelliğiyle nefes kesiyor. İnanılmaz bir değişim geçiren ve oldukça zayıflayan güzel oyuncunun fiziği olay yarattı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

İki çocuk sahibi güzel oyuncu Pelin Karahan, tatil pozlarıyla ortalığı adeta yaktı geçti.

Siyah bikinili pozlarıyla Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncunun fiziği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Bikinisiyle video paylaşan ve fiziğini sergileyen Pelin Karahan duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Karahan'ın takipçileri paylaşımlarına "Türkiye'nin en güzelisin" ve "Fiziğine bayıldım" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;





