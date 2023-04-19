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Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç 7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Eşi bakın kim

19.04.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Efe karakterine hayat veren Dağhan Külegeç 7 yıldır beraber olduğu sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Ünlü isim sosyal medya hesabından mutlu gününden pozlarını peş peşe paylaştı.

Kavak Yelleri'nin Efe'si Dağhan Külegeç 7 yıllık sevgilisiyle evlendi! Eşi bakın kim

Kavak Yelleri dizisi ile hafızalara kazınan Dağhan Külegeç geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı. 7 yıldır Tuğba Aytaş ile beraber olan Külegeç sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu.

44 yaşındaki ünlü isim fotoğrafına “Resmileşti” notunu düştü. Külegeç’e yorum yapanlar arasında Kavak Yelleri dizisinde Deniz karakterine hayat veren İbrahim Kendirci de yer aldı.

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Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi. Çift nikahta gelinlik ve damatlık giymeyi tercih etmedi.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Külegeç'in nişanladığını haberini annesi Ayşe Erbulak Özgürdal duyurmuş ve "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık 'resmi' olarak kayınvalide oldum. Artık düğünü konuşuyoruz" demişti.

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