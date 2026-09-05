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Kavanoz kapağı derdi bitiyor! Domates sosunu böyle saklayan küf ve bozulma korkusu yaşamıyor

Kışlık hazırlıkların hız kazandığı bugünlerde domates sosu hazırlamak isteyenler farklı saklama yöntemlerine yöneliyor. Kavanozlama işlemiyle uğraşmak istemeyenler için domates sosunu porsiyonlar halinde dondurucuda saklamak oldukça pratik bir alternatif oluşturuyor. Domates ve kapya biberle hazırlanan sos; yemeklerden menemene, kızartmalardan kahvaltılık tariflere kadar pek çok yerde kullanılabiliyor.

Kavanoz kapağı derdi bitiyor! Domates sosunu böyle saklayan küf ve bozulma korkusu yaşamıyor
Gökçen Kökden

Dondurucuda saklanacak domates sosunun hazırlanması için 4 kilogram salçalık domates ve 1 kilogram kapya biber kullanılıyor. Domateslerin etli yapıda olması, sosun daha yoğun bir kıvam kazanmasına yardımcı oluyor.

Kavanoz kapağı derdi bitiyor! Domates sosunu böyle saklayan küf ve bozulma korkusu yaşamıyor 1

Domates ve biberler iyice yıkandıktan sonra suları süzdürülüyor. Domateslerin sap kısımları ve varsa bozulmuş bölümleri temizleniyor. Kabuklarını soymaya ise gerek kalmıyor. Domateslerin kabuklarıyla kullanılması hem malzeme kaybını azaltıyor hem de sosun daha yoğun bir doku kazanmasını sağlıyor.

Kapya biberlerin çekirdekleri çıkarıldıktan sonra domateslerle birlikte iri parçalar halinde doğranıyor.

ÖNCE DOMATES VE BİBERLER YUMUŞATILIYOR

Doğranan domates ve kapya biberler geniş bir tencereye alınarak orta ateşte pişirilmeye başlanıyor. Tencerenin kapağı kapatılıyor ve sebzelerin kendi suyunu salarak yumuşaması bekleniyor.

Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde kaynamaya başlayan karışım, tüm sebzelerin eşit şekilde pişmesi için ara ara karıştırılıyor. Domates ve biberler yaklaşık 30 dakika boyunca, tamamen yumuşayıncaya kadar pişiriliyor.

Ardından ocağın altı kapatılıyor ve karışım yaklaşık yarım saat dinlendirilerek ilk sıcaklığının çıkması bekleniyor.

BLENDERDAN GEÇİRİLİP YENİDEN KAYNATILIYOR

Kavanoz kapağı derdi bitiyor! Domates sosunu böyle saklayan küf ve bozulma korkusu yaşamıyor 2

Yumuşayan domates ve biberler blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvama getiriliyor. Hazırlanan püre yeniden ocağa alınarak orta ateşte kaynatılıyor.

Bu aşamada sosun dibinin tutmaması için sık sık karıştırılması gerekiyor. Yaklaşık 30 dakika daha kaynatıldığında yoğun bir sos kıvamı elde ediliyor. Daha koyu kıvam isteyenler pişirme süresini kontrollü biçimde uzatabiliyor. Dondurucuda saklanacak sos tamamen soğutuluyor.

PORSİYONLARA AYIRIP DONDURUCUYA KALDIRILIYOR

Sos tamamen soğuduktan sonra tek kullanımlık porsiyonlara ayrılıyor. Bunun için dondurmaya uygun kaplar veya kilitli dondurucu poşetleri tercih edilebiliyor.

Poşet kullanılacaksa içerisindeki fazla havanın mümkün olduğunca çıkarılması ve poşetin düz biçimde dondurulması, hem saklama alanından tasarruf sağlıyor hem de ihtiyaç duyulan porsiyonun kolayca alınmasına yardımcı oluyor. Kap kullanılacaksa donma sırasında oluşabilecek genleşme göz önünde bulundurularak üst bölümde bir miktar boşluk bırakılması öneriliyor.

Hazırlanan porsiyonlar dondurucuya kaldırılıyor ve tamamen donduktan sonra daha düzenli biçimde istiflenebiliyor.

Bu yöntem özellikle çok sayıda kavanoz hazırlamak istemeyenler için pratik bir alternatif sunuyor. Sosun küçük porsiyonlar halinde dondurulması sayesinde yalnızca ihtiyaç duyulan miktar çıkarılıyor, kalan bölümler ise dondurucuda muhafaza edilmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
domates sos
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