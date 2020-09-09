Kavanozda kızartma nasıl yapılır?

Yağ derdi, kızartma derdi olmadan mis gibi sebze kızartması yapmak istiyorsanız kavanozda kızartma tarifini deneyebilirsiniz. İşte herkesten tam not alan sağlıklı kızartma tarifi.

MALZEMELER

7 adet patlıcan

4 adet abak

10 adet sivri biber

2 adet havuç

4 adet kapya biber

9 adet domates

Bir baş soyulmuş sarımsak

Tuz

Şeker

YAPILIŞI

İlk olarak patlıcanları alacalı olarak soyun ve yaklaşık 20 dakika tuzlu suda bekletin.

Patlıcanları tuzlu sudan çıkardıktan sonra suyunu iyice sıkın ve küp şeklinde doğrayın.

Fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıt serin. Üzerine küp küp doğradığınız patlıcanları dizin.

Patlıcanların tamamını doğradıktan sonra üzerine sıvı yağı gezdirin ve malzemeleri harmanlayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Şimdi ikinci bir tepsiye yağlı kağıt serin. Kabakları alacalı soyun ve küp şeklinde doğrayıp tepsiye alın.

Havuçları da soyun ve ince ince dilimleyin. Sivri biberleri çabuk piştiği için ufak doğramayın iki parçaya bölmeniz yeterli.

Kapya biberi de küp şeklinde doğrayın. Bütün sebzeleri doğradıktan sonra geniş bir kabın içinde hepsini karıştırın. Üzerine bir miktar sıvı yağ gezdirin ve hepsini karıştırın.

Yağlı sebzeleri fırın tepsisine yerleştirin.

Sıra geldi domates sosunu hazırlamaya... Domatesin kabuklarını soyun ve 4 parçaya bölün.

Ardından domatesleri robottan geçirin ve püre haline getirin. Geniş bir tencereye domatesleri alın.

Tencereyi orta ateşe koyun, kaynamaya bırakın. Patlıcanlar kızarınca ocaktan alın ve diğer tepsiyi fırına verin.

Kaynayan domatese 5 diş sarımsağı doğrayıp ekleyin. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave edin.

Hazırladığınız domatesin içine patlıcanları ilave edin. Karışık sebzeleriniz de kızarınca onları da fırından çıkarın ve derin tencereye ilave edin.

Sebzelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz koyun. Malzemelere zarar vermeden karıştırın.

Yaklaşık 10 dakika tencereyi kaynattıktan sonra karışımı ocaktan alın.

Hazırladığınız karışımı temiz kavanozlara bölüştürün.

Kavanoz kapağını bir kez boş döndürün, ardından sıkıca kapatın. Bu enfes tarifi hem kışın hem de yazın afiyetle yiyebilirsiniz.

