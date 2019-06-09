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Kavga ettiği 5 kişinin üzerine arabayı böyle sürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.06.2019 20:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı 5 kişinin üzerine araba sürerek yaralanmalarına sebep oldu.

Gemlik İstiklal Caddesinde meydana gelen olayda, araç kiralama firması sahibi şahıs, kavga ettiği beş kişinin üzerine araba sürdü. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İddialara göre komşusu ile tartışan araç kiralama firması sahibi ve kardeşleri, olayı sürdürdü. Tartışma devam ettikten bir süre sonra, zanlı iş yerleri önünde oturan esnafın üzerine aracını sürdü. 5 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kavga

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