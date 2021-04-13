Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağına oturan genç kadın, ünlü gelin adayı çıktı

Geçtiğimiz gün aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu olaylı bir kavga yaşanmıştı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN KUCAĞINA OTURAN KADIN KİM ÇIKTI?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreni sonrasında oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi daha, ralli esnasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirmişti.

TARTIŞMA ÇIKMIŞTI! Kupa töreninin yapıldığı alanda bulunan Üstündağ ile yanındakiler, komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında olaylı bir tartışma çıkmıştı.

Olaylı ve yumruklu kavgaya karışan oyuncuyu sakinleştirmeye çalışan kadının ise kim olduğu merak konusuydu.

Kavganın ardından çok merak edilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın araç içerisinde kucağında oturan kız arkadaşının kimliği de belli oldu.

GİZEMLİ KADIN KISMETSE OLUR YAĞMUR KOÇAK'MIŞ! Aracın ön koltuğunda oturan Üstündağ'ı camı kapatması için zorlayan genç kadının bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılmış olan Yağmur Koçak olduğu ortaya çıktı.

TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürmüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede esnasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.