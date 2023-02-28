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Kavimler Göçü tarihi nedir, nasıl başlamıştır? Kavimler Göçü nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

22.02.2023 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihte çok önemli bir yere sahip olan Kavimler Göçü bugünkü Avrupa milletlerinin oluşmasının temelidir. M.S. 350 ve 800 yılları arasında dayanan bu göç, çok büyük bir imparatorluk olan Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkımı olduğu için dikkat çeker. Avrupa coğrafyasının değişmesinde etkisi olan bu göç 1. Kavimler Göçü ve 2. Kavimler Göçü olmak üzere ikiye ayrılır. Tarih sahnesi içerisinde oldukça büyük bir öneme sahip olan Kavimler Göçü nedenleri ve sonuçları nedir?

Kavimler Göçü tarihi nedir, nasıl başlamıştır? Kavimler Göçü nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Orta Asya’daki boylar ve kavimlerin batıya doğru hareket etmesi ve diğer toplulukları da etkilemesiyle Kavimler Göçü yaşanmıştır. Daha sonrasında bu göç tüm Avrupa devletlerini etkisi altına almıştır. Çok büyük bir insan göçü olan bu olay, kitlesel bir olaydır ve tarihi açıdan çok büyük öneme sahiptir. Dünya coğrafyasının belirlenmesinde büyük bir etkisi olmuştur.

Kavimler Göçü nedir?

Çin ve Asya Hun devletleri arasında yaşanan çatışmalar sonrasında gelişen Kavimler Göçü, M.S. 350 ila M.S. 800 yılları arasına dayanır. Orta Asya’daki Hunlar, siyasi baskılara ve ekonomik koşullara dayanamayıp batıya göç etmiştir. 2 ayrı safhaya ayrılan Kavimler Göçü haritası incelendiğinde ise Hunların önce Kuzey Kafkasya’ya sonrasında Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında kalan bölgeye ve ardından İtil-Volga coğrafyasına yerleşmesi şeklinde seyrettiği görülür. 2. Kavimler Göçü’nde ise Bizans İmparatorluğu’nun Balkanlardaki toprakları Bulgarlar tarafından ele geçirilmiştir. Aynı zamanda Vandalların ve Vizigotların bir kısmı İtalya’ya göçmek durumunda kalmıştır.

Kavimler Göçü nedenleri nedir?

Kavimler Göçü tarihi açıdan çok önemli olmakla birlikte bu göçün gerçekleşmesinde pek çok faktör etkili olmuştur. Kavimler Göçü’nün nedenleri şöyle sıralanabilir:

  • Orta Asya’daki Asya Hunlarının Çin ve Avar baskısını kabul etmemesi
  • Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Hazar Denizi çevresinde çok büyük bir nüfus oluşması
  • Hazar Denizi çevresinde nüfusu giderek artan boyların batıya doğru hareket etmesi
  • Orta Asya ikliminin elverişsiz olması
  • Volga Nehri kıyılarına gelen Hunların Vizigotları ve Ostrogotları yıkması ve Germen kabilelerini batıya göç etmeye zorlaması

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Kavimler Göçü sonuçları nedir?

Kavimler Göçü gerçekleştikten sonra pek çok sonuç ortaya çıkmıştır. Kavimler Göçü sonuçları:

  • İlk Çağ’ın kapanmasında ve Orta Çağ’ın başlamasında etkili olmuştur.
  • Bugünün Avrupa milletlerinin temeli atılmıştır.
  • 395 yılında Roma İmparatorluğu, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
  • Feodalite rejimi ortaya çıkmıştır.
  • Avrupa’da yaşayan kavimler arasında Hristiyanlık dini hızla yayılmıştır.
  • Avrupa’nın etnik yapısında değişimler görülmüştür.
  • Papalar ve kiliseler güç kazandığı için Skolastik düşünce ortaya atılmıştır.
  • Avrupa’daki Türkler Batı Hun devletlerini kurmuştur.
  • Avrupa’da 100 yıla yakın bir zaman boyunca kargaşalar devam etmiştir.
  • Göçler karşısında güçsüz kalan Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır.

Kavimler Göçü’nün kültürel bir sonucu ise İspanya’ya göçen Vandallarla yerel halkın kaynaşması sonucu İspanyollar, Britanya’ya göç eden Anglus ve Saksonlar ile yerli halkın kaynaşması sonucu ise İngilizler meydana gelmiştir.

Kavimler Göçü ne zaman yapıldı?

Tarihte görülen en büyük kitlesel göçlerden biri olan Kavimler Göçü, 350 ila 800 yılları arası gerçekleşmiştir. İki ayrı safhaya ayrılan ve bu şekilde incelenen bu kitlesel hareketin başlangıç tarihi M.S. 375 olarak kabul edilir.

Kavimler Göçü'nü kim başlattı?

Orta Asya’dan gelen Hun Türkleri 374 yılında bölgeye girmiş ve 375 yılında da Ostrogotlar da Vizigotları yıkmıştır. Yani Orta Asya Hun Devleti’nin yıkılmasının ardından görülen Kavimler Göçü’nü başlatan bazı Türk boylarıdır. Orta Asya’daki Asya Hunları bu kitlesel hareketin başlamasında öncü olmuştur. Asya Hun kavmi Çin’in baskısından kurtulmak ve elverişsiz iklim şartlarında kalmamak için İtil-Volga coğrafyasına doğru harekete geçmiştir. Burada yaşayan kavimleri ise batıya göç etmeye zorlamışlardır.

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