Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması malzemeleri neler?

Farklı lezzet arayanlar için kavun dolması denenmesi gereken tariflerin arasında yer alıyor. Kavun dolması Osmanlı saray mutfağına ait nefis lezzetlerin arasında yer alıyor. İşte kavun dolması tarifi!
Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin ve çekirdeklerini kesip içini bir miktar oyun. Bademleri sıcak suda bekletin ve kabuklarını soyun. Tavada zeytinyağında hafif kızdırın, badem ve fıstıkları güzelce kavurun. Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın. Pirinçleri yıkayın ve 5 dakika haşlayın. Soğanları ince ince kıyın, tavada eritilen tereyağında kavurun. Soğanlar pembeleştiğinde kıyma ilave edin. Sonrasında tuz, pirinç ve karabiberi ilave edin. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü ilave edin ve diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun. Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapatıp 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...
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