Kavun dolması nasıl yapılır? Kavun dolması malzemeleri neler?

Farklı lezzet arayanlar için kavun dolması denenmesi gereken tariflerin arasında yer alıyor. Kavun dolması Osmanlı saray mutfağına ait nefis lezzetlerin arasında yer alıyor. İşte kavun dolması tarifi!

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun

2 yemek kaşığı çam fıstığı

250 gr koyun-dana karışık kıyma

2 yemek kaşığı badem

1 fincan pirinç

1 çay kaşığı biberiye

1 kaşık zeytinyağı

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

2 kaşık zeytinyağı

1 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 kaşık tereyağı

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin ve çekirdeklerini kesip içini bir miktar oyun. Bademleri sıcak suda bekletin ve kabuklarını soyun. Tavada zeytinyağında hafif kızdırın, badem ve fıstıkları güzelce kavurun. Kuş üzümlerinin saplarını da temizleyin ve üzümleri yıkayın. Pirinçleri yıkayın ve 5 dakika haşlayın. Soğanları ince ince kıyın, tavada eritilen tereyağında kavurun. Soğanlar pembeleştiğinde kıyma ilave edin. Sonrasında tuz, pirinç ve karabiberi ilave edin. Sırasıyla badem, fıstık, kuş üzümü ilave edin ve diğer baharatlarla birlikte 5 dakika daha kavurun. Bütün malzemeleri kavurduktan sonra kavunun içine doldurun ve kavunun kapağını kapatıp 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun...



