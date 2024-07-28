Kavuniçi nasıl yazılır? Kavuniçi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kavuniçi denildiğinde ilk akla kavun meyvesinin iç kısmı gelmektedir. Bu sözcük aslında kavun meyvesinin iç kısmının rengini temsil eden bir renk ismidir. Kavuniçi kelimesi iki sözcükten meydana geldiği için yazım stilinde sıklıkla imla hatası görülmektedir. Yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin yazım şeklinden emin olunmadığında Türk Dil Kurumunun online hizmet sunan TDK sözlükleri sitesine bakılmaktadır. Bu site üzerinden sözcüklerin doğru kullanımına ulaşılabilmektedir.

Kavuniçi nasıl yazılır?

Kavuniçi sözcüğü bir birleşik sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. “Kavun” ve “içi” kelimelerinin yan yana gelmesiyle oluşmuş olan bu sözcüğün yazımında sıklıkla imla yanlışı yapılmaktadır. Gerek gündelik konuşmalarda gerekse yazışmalarda kullanılan sözcüklerin doğru yazım şeklini ve telaffuz biçimini bilmemiz gerekmektedir.

Ağızdan çıkan bir sözcükte hata olsa da bu dikkat çekmeyebilir. Ancak yazışmalarda yapılan imla yanlışları ciddi bir anlam bozukluğunun görülmesine neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı kavuniçi yazımı hususunda kafa karışıklığı yaşandığında TDK sözlükleri sitesine bakılmasında fayda vardır. Bu site aracılığı ile kelimenin nasıl yazıldığı öğrenilebilir ve hangi anlamları taşıdığı verisine de erişim sağlanabilir. Bu bağlamda kavuniçi TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Pembeye çalan sarı renk tonu.

(Sıfat) Pembeye çalan sarı renkte olan.

Kavuniçi ayrı mı yazılır?

Kavuniçi kelimesi cümle içerisinde sıfat veya isim hâliyle kullanılan sözcüklerden biridir. Kavuniçi pembe renge benzeyen sarı renk tonunu ifade etmek için kullanılan bir renk ismi olarak da tanımlanabilir. Bu sözcük birçok kullanıcı tarafından “kavun içi” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır.

Birleşik sözcük kategorisi içerisinde yer alan bu sözcükle alakalı kavuniçi bitişik mi yazılır konusu ayrı bir öneme sahiptir. Türk Dil Kurumu tarafından meydana getirilen yazım kuralları bölümünde bitişik yazılan birleşik sözcükler başlığı bulunur. Bu başlık incelendiğinde kavuniçi gibi renk isimlerinin her daim bitişik yazılması gerektiği bilgisi yer alır. Bu bilgilerden yola çıkıldığında bu sözcük her zaman “kavuniçi” şeklinde bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Buna göre kavuniçi doğru yazılışı şöyledir: