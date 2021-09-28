YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tatlı krizine girenler buraya! Kavunla yapılabilecek 3 enfes tatlı tarifi

Tatlı krizine girenler buraya! Kavunla yapılabilecek 3 enfes tatlı tarifi

28.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarından kalma sıcak günlerde hem vitaminlerle sağlığa iyi gelen hem ağızları tatlandıran ve bunalanları serinleten kavunun marifetleri bunlarla da sınırlı değil. Birçoğumuz kavunu meyve olarak tüketsek de kavunla yapılabilecek birçok tatlı tarifi bulunuyor. İşte sınırları zorlamak isteyenler için kavunla yapılabilecek 3 tatlı tarifi!

Tatlı krizine girenler buraya! Kavunla yapılabilecek 3 enfes tatlı tarifi

Yaz aylarında manav ve pazar tezgahlarındaki yerini alan kavun, bu ayların en sevilen meyvelerinden biri. Sıcaklardan bunaldığımız yaz günlerinde soğuk soğuk kavun yemek, biraz olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor. Farklı bir arayış içerisinde olanlar için kavunla yapılabilecek birçok tatlı tarifi var. İşte kavunla yapabileceğiniz 3 şahane tatlı tarifi!

KAVUNLU CHIFFON KEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 yumurta

  • 6 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 limonun rendelenmiş kabuğu

  • Yarım su bardağı un

  • Pudra şekeri

  • Kavun

HAZIRLANIŞI

  • Yumurtaları, toz şekeri ve limon kabuklarını köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırpmaya devam edin.

  • Kek harcını ortası delik ve yağlanmış kek kalıbına dökün.

  • Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

  • Bir dondurma kaşığıyla kavundan yuvarlak parçalar alın ve kekin ortasındaki boşluğa ekleyin.

  • Son olarak kekin üzerine pudra şekerini ilave edin.

KAVUNLU SÜTLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı pirinç

  • 1 yemek kaşığı salep

  • 5 su bardağı süt

  • Kavun

  • 1 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

  • Pirinci üzerini geçecek kadar suyla dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.

  • Sütü ilave edip pişirin.

  • Şekeri ve salebi ilave edin.

  • Kavunun ezerek püre hale getirin ve püreyi ekleyip karıştırın.

  • Son olarak sütlacı cam kaselere doldurun.

MUHALLEBİLİ KAVUN SEPETİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Kavun

  • 2 su bardağı süt

  • 2 buçuk yemek kaşığı un

  • 25 gram margarin

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1-2 adet damla sakızı

KİVİLİ PELTE İÇİN

  • 4 kivi

  • 2 su bardağı su

  • 1 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 7-8 kiraz

HAZIRLANIŞI

  • Kivili pelte malzemelerini, limon suyu hariç, çırpıp bir tencereye alın.

  • Kısık ateşte sürekli karıştırıp kaynatın. Daha sonra limon suyunu da ekleyip aynı şekilde kaynatın.

  • Bir tencereye süt, un, toz şeker ve damla sakızını alın.

  • Kısık ateşte karıştırarak kaynatın ve muhallebi kıvamına gelmesini bekleyin.

  • Margarini muhallebiye ekleyip, köpük köpük olana kadar mikserde çırpın.

  • Kavunu ikiye bölüp içerisindeki çekirdekleri temizleyin.

  • Muhallebiyi kavunun içerisine boşaltıp buzluğa koyun.

  • Muhallebi katılaşınca üzerine kivili pelteyi ekleyin.

  • Buzdolabında 1-2 saat soğutun.

  • Son olarak üzerine kirazları ekleyin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet7 ay arayla çifte acı yaşadı! Genç pilottan yürek yakan vasiyet
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Menemen nasıl yapılır? Menemen nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Bikinili pozlarını paylaştı! Asıl dikkat çeken...

Bikinili pozlarını paylaştı! Asıl dikkat çeken...

Lokanta usulü kuru fasulye tarifi!

Lokanta usulü kuru fasulye tarifi!

Bildiğiniz tüm dolmaları unutun! Bu lezzet bambaşka

Bildiğiniz tüm dolmaları unutun! Bu lezzet bambaşka

Gaziantepli balıkçıların kebap isyanı! “Zamanla bunu yeneceğiz”

Gaziantepli balıkçıların kebap isyanı! “Zamanla bunu yeneceğiz”

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.