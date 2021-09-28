Tatlı krizine girenler buraya! Kavunla yapılabilecek 3 enfes tatlı tarifi

Yaz aylarında manav ve pazar tezgahlarındaki yerini alan kavun, bu ayların en sevilen meyvelerinden biri. Sıcaklardan bunaldığımız yaz günlerinde soğuk soğuk kavun yemek, biraz olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor. Farklı bir arayış içerisinde olanlar için kavunla yapılabilecek birçok tatlı tarifi var. İşte kavunla yapabileceğiniz 3 şahane tatlı tarifi!

KAVUNLU CHIFFON KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 yumurta

6 yemek kaşığı toz şeker

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı un

Pudra şekeri

Kavun

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları, toz şekeri ve limon kabuklarını köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırpmaya devam edin.

Kek harcını ortası delik ve yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.

Bir dondurma kaşığıyla kavundan yuvarlak parçalar alın ve kekin ortasındaki boşluğa ekleyin.

Son olarak kekin üzerine pudra şekerini ilave edin.

KAVUNLU SÜTLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salep

5 su bardağı süt

Kavun

1 su bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

Pirinci üzerini geçecek kadar suyla dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.

Sütü ilave edip pişirin.

Şekeri ve salebi ilave edin.

Kavunun ezerek püre hale getirin ve püreyi ekleyip karıştırın.

Son olarak sütlacı cam kaselere doldurun.

MUHALLEBİLİ KAVUN SEPETİ TARİFİ

MALZEMELER

Kavun

2 su bardağı süt

2 buçuk yemek kaşığı un

25 gram margarin

1 çay bardağı toz şeker

1-2 adet damla sakızı

KİVİLİ PELTE İÇİN

4 kivi

2 su bardağı su

1 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

7-8 kiraz

HAZIRLANIŞI