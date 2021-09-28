Tatlı krizine girenler buraya! Kavunla yapılabilecek 3 enfes tatlı tarifi

Yaz aylarında manav ve pazar tezgahlarındaki yerini alan kavun, bu ayların en sevilen meyvelerinden biri. Sıcaklardan bunaldığımız yaz günlerinde soğuk soğuk kavun yemek, biraz olsun ferahlamamıza yardımcı oluyor. Farklı bir arayış içerisinde olanlar için kavunla yapılabilecek birçok tatlı tarifi var. İşte kavunla yapabileceğiniz 3 şahane tatlı tarifi!
MALZEMELER
2 yumurta
6 yemek kaşığı toz şeker
1 limonun rendelenmiş kabuğu
Yarım su bardağı un
Pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
Yumurtaları, toz şekeri ve limon kabuklarını köpük köpük oluncaya kadar çırpın. Unu da azar azar ilave edip çırpmaya devam edin.
Kek harcını ortası delik ve yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20-25 dakika pişirin.
Bir dondurma kaşığıyla kavundan yuvarlak parçalar alın ve kekin ortasındaki boşluğa ekleyin.
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı salep
5 su bardağı süt
Kavun
HAZIRLANIŞI
Pirinci üzerini geçecek kadar suyla dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
Sütü ilave edip pişirin.
Şekeri ve salebi ilave edin.
Kavunun ezerek püre hale getirin ve püreyi ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
Kavun
2 su bardağı süt
2 buçuk yemek kaşığı un
25 gram margarin
1 çay bardağı toz şeker
KİVİLİ PELTE İÇİN
4 kivi
2 su bardağı su
1 buçuk yemek kaşığı mısır nişastası
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı toz şeker
HAZIRLANIŞI
Kivili pelte malzemelerini, limon suyu hariç, çırpıp bir tencereye alın.
Kısık ateşte sürekli karıştırıp kaynatın. Daha sonra limon suyunu da ekleyip aynı şekilde kaynatın.
Bir tencereye süt, un, toz şeker ve damla sakızını alın.
Kısık ateşte karıştırarak kaynatın ve muhallebi kıvamına gelmesini bekleyin.
Margarini muhallebiye ekleyip, köpük köpük olana kadar mikserde çırpın.
Kavunu ikiye bölüp içerisindeki çekirdekleri temizleyin.
Muhallebiyi kavunun içerisine boşaltıp buzluğa koyun.
Muhallebi katılaşınca üzerine kivili pelteyi ekleyin.
Buzdolabında 1-2 saat soğutun.
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