Kavurucu sıcaklarda en çok tercih edilen, serinleten tatlı!

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da akşam saatlerine kadar cadde ve sokaklar boş kalıyor.

Yeme içme dükkanlarının akşam saatlerine kadar boş olduğu kentte vatandaşlar soğuk ve hafif olması nedeni ile soğuk baklavayı tercih ediyor.

Soğuk baklava, aynı iş yerinde günlük ortalama 100 kilogram satılıyor. Soğuk yapısı, sütlü şerbeti ve en önemlisi sıcak havalarda rahatsız etmemesi vatandaşları soğuk baklavaya yöneltiyor.

"SOĞUK BAKLAVA BİZİM KENDİ BULDUĞUMUZ BİR ÜRÜN"

Samet Altunbay, yaz aylarında hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte soğuk baklava satışlarında artış yaşandığını ifade etti. Altunbay, "Soğuk baklavada artış olduğu gibi şerbetli tatlılarda da yaz aylarından dolayı azalış oldu. Soğuk baklava bizim kendi bulduğumuz bir ürün. AR-GE çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bir ürün. Tabi biz bunu çeşitlendirdik. Sütlü çikolatalı, bitter çikolatalı ve beyaz çikolatalı olmak üzere 3 çeşit soğuk baklavamız var. Soğuk baklavanın yazın tercih edilmesinin sebebi diğer tatlılara göre şeker oranı biraz az, sütlü yapısından dolayı daha çok tercih ediliyor. Bizi diğer firmalardan ayıran özellik. Biz çikolatayı rendeliyoruz soğuk baklavanın üzerine. Birde kendi özel hazırlamış olduğumuz süt şerbetimiz var. Bizim şerbetimizde diğer firmalara göre farklıdır" dedi.

YAZ AYINDA TALEP YOĞUN

Soğuk baklavanın yapım aşamasından, dağıtım aşamasına ve satış aşamalarına kadar tüm sürecin soğuk ortamlarda gerçekleştiğini dile getiren Altunbay, şu ifadeleri kullandı: ''Tatlılarımız her aşamada soğuk dolaplarda muhafaza edilir. Yapım aşaması bittikten sonra çikolatasını rendeliyoruz ve dolaplara alıyoruz. Günlük ortalama 100 kilogram tatlı satışımız var. Yaz aylarından itibaren yani ilk 3 ay içerisinde 9 tonluk bir satışımız oldu. Kilogram ücreti ise bin 300 Türk lirasıdır. Soğuk baklavamızın lezzetinden dolayı şehir dışından gelenler oluyor veya buraya gezme gelen yerli-yabancı turistler alıp memleketlerine gidiyor. Talep çok fazla."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır