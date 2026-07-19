YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Çamurla mühürlenen 100 yıllık sır tarif: Sadece tek ilde yapılıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yüzyılı aşkın geçmişe sahip kuyu kebabı geleneği, kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor. Babasından devraldığı mesleği 35 yıldır aynı özenle sürdüren usta, yalnızca süt kuzusu ve oğlak eti kullanarak hazırladığı kebapları, çamurla mühürlenen özel kuyularda yaklaşık 2,5 saatte pişiriyor.

Çamurla mühürlenen 100 yıllık sır tarif: Sadece tek ilde yapılıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir asırı aşkın geçmişe sahip kuyu kebabı geleneği, baba mesleği olarak 35 yıldır sürdürülüyor.

Çamurla mühürlenen 100 yıllık sır tarif: Sadece tek ilde yapılıyor 1

HAZIRLIK SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlık sürecinde ilk olarak kuyu yüksek ısıya ulaştırılıyor. Özenle hazırlanan etler askılara yerleştirildikten sonra kuyuya indiriliyor. Ardından kapağı kapatılan kuyunun kenarları hava almayacak şekilde çamurla sıvanarak tamamen mühürleniyor.

Yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında pişen etler, lokum kıvamına ulaştığında kuyudan çıkarılarak sıcak şekilde servis ediliyor. İlçede bir asırı aşkın süredir yapılan ve baba mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirten Mehmet Güngör (40), kuyu kebabının en önemli özelliğinin doğal pişirme tekniği olduğunu söyledi.

Kilosu bin 800 liradan satışa sunulan Gölhisar kuyu kebabı, Burdur'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini görüyor.

Çamurla mühürlenen 100 yıllık sır tarif: Sadece tek ilde yapılıyor 2

"LEZZETİN SIRRI KUYUNUN İÇİNDE SAKLI"

Yaklaşık 35 yıldır aynı yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güngör, "Kebabımızı yöremizde doğal ortamda beslenen süt kuzusu ve oğlaklardan hazırlıyoruz. Önce kuyumuzu iyice kızdırıyoruz. Etleri kuyuya yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kenarlarını özel çamurla tamamen sıvıyoruz. İçeriye hiçbir şekilde hava girmiyor. Et, yaklaşık 2 ila 2,5 saat boyunca kendi buharında ağır ağır pişiyor. Bu yöntem sayesinde hem suyunu kaybetmiyor hem de lokum gibi yumuşacık oluyor. Kuyudan çıktığı anda müşterilerimize sıcak olarak ikram ediyoruz" dedi.

Çamurla mühürlenen 100 yıllık sır tarif: Sadece tek ilde yapılıyor 3

"SADECE BU KEBABI YEMEK İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİM"

Lezzeti tatmak için İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Emre Yücel ise, "Türkiye'nin birçok yerinde kebap yedim ama Gölhisar kuyu kebabının tadı bambaşka. Etin yumuşaklığı, kokusu ve lezzeti gerçekten farklı. Sadece bu kebabı yemek için İstanbul'dan geldim. Verilen emeğe fazlasıyla değiyor. Herkese tavsiye ederim" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyorVan'ın gastronomi mirası lezzet noktalarında yaşatılıyor
Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Bostanlarda "trözi" mesaisiAvrupa'dan bile sipariş yağıyor! Bostanlarda "trözi" mesaisi

Anahtar Kelimeler:
Burdur kebap
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.