MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç yıllara meydan okuyor! Oğluyla pozuna beğeni yağdı

Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç yıllara meydan okuyor! Oğluyla pozuna beğeni yağdı

27.08.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yeni aşkıyla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu’nun, Hülya Avşar’a Feraye Tanyolaç ile ihanet etmesi yıllarca konuşulan bir magazin konusu haline gelmişti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tanyolaç son halini paylaştı.

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu o dönem Avşar kızını aldatmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusuna verdiği yanıtla Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması uzun yıllar gündemde kalmıştı.

1

Kaya Çilingiroğlu'ndan bir oğlu olan Tanyolaç'ın oğlu Kaya 17 yaşına bastı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşantı süren Feraye Tanyolaç oğluyla pozunu paylaştı.

Ünlü fenomenden 'Bakire misin?' sorusuna yanıt Ünlü fenomenden 'Bakire misin?' sorusuna yanıt

2
Jr Kaya'nın yeni yaşını kutlayan Feraya Tanyolaç'ın son haline beğeni yağdı. Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "Yıllar yaramış", "Yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlanmamak için yüzüne o hayvanın spermini sürüyormuş!Yaşlanmamak için yüzüne o hayvanın spermini sürüyormuş!
Gülşen arkasını dönünce olanlar oldu! Kalçasına...Gülşen arkasını dönünce olanlar oldu! Kalçasına...
Müstehcen yarışmaya katılmıştı! Antalya uçuşunda korku dolu anlarMüstehcen yarışmaya katılmıştı! Antalya uçuşunda korku dolu anlar
Anahtar Kelimeler:
feraye tanyolaç Hülya Avşar ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.