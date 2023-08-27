Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç yıllara meydan okuyor! Oğluyla pozuna beğeni yağdı

1997 yılında evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu o dönem Avşar kızını aldatmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

"Kaya Bey Ferrariniz yeni mi?" sorusuna verdiği yanıtla Avşar'ı aldattığının ortaya çıkması uzun yıllar gündemde kalmıştı.

Kaya Çilingiroğlu'ndan bir oğlu olan Tanyolaç'ın oğlu Kaya 17 yaşına bastı. Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşantı süren Feraye Tanyolaç oğluyla pozunu paylaştı.



Jr Kaya'nın yeni yaşını kutlayan Feraya Tanyolaç'ın son haline beğeni yağdı. Feraye Tanyolaç'ın son halini görenler "Yıllar yaramış", "Yıllanmış şarap gibi" yorumlarında bulundu.

