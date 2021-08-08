Kaya Çilingiroğlu oğlu ve kızını paylaştı! Hüseyin Kaya'nın son hali gündem oldu

Kaya Çilingiroğlu oğlu ve kızıyla yeni pozunu paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'dan boşandıktan sonra Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, Hüseyin Kaya adında da bir oğlu dünyaya gelmişti. Hülya Avşar'dan da Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

Kaya Çilingiroğlu, Instagram hesabından Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile yemek yediği anları yayınladı.

Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımında tüm dikkatleri ise oğlu Hüseyin Kaya topladı. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Babasının boyuna ulaşan Hüseyin Kaya'ya bazı kullanıcılar kilosuyla ilgili yorum yaparken bazı kullanıcılar ise bu tarz yorumları çirkin buldu.

Hülya Avşar da bu aile pozuna sessiz kalmadı. Avşar eski eşinin fotoğrafının altına "Aşklar" notunu düştü.

