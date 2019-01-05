Kayak, doğa ve kaplıca turizminin merkezi: Bolu!

Doğal güzellikleriyle ünlü ve yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, termal, sağlık ve kış turizmiyle, yetiştirdiği aşçılar ve yöresel yemekleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı oldu.

Yaz aylarında futbol, basketbol, güreş gibi birçok spor dalına ev sahipliği yapan, doğa ve kış turizminin yanı sıra termal ve sağlık turizminde de son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan Bolu, Seben, Göynük ve Mudurnu ilçeleri ile Karacasu ve Taşkesti beldelerinde yer alan termal tesislerle de adından söz ettiriyor.

GÜNDÜZ KAYAK, AKŞAM KAPLICA İMKANI

Kentin toplam 5 bin 300 yatak kapasitesine sahip termal tesisleri, hem konaklamak hem de günübirlik kaplıcaya girmek isteyenlere hizmet veriyor.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan ve kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel de yarıyıl tatilinde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.

Aralık ayının ilk haftasında yeni sezonun açılmasıyla turistler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak beyaz örtünün keyfini çıkartıyor. Ayrıca tatilciler, konakladıkları oteller tarafından akşam düzenlenen eğlencelere katılabiliyor.