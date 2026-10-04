Meta'dan Muse kararı: Abonelere ücretsiz cihaz dağıtıyor! (Muse Gadgets da duyuruldu)

Meta, kullanıcı adına seyahat rezervasyonu yapan, form dolduran ve alışveriş yapan kişisel yapay zekâ ajanı Muse için cuma günü Muse Gadgets adlı açık kaynaklı bir proje duyurdu. Proje, geliştiricilerin Muse'a bağlanan kendi donanımlarını yapmasına imkân tanıyor. Muse geniş kitleler arasında şimdiden popüler hale gelirken, bu yan proje ise özellikle donanım meraklıları için çekici olabilir.



Meta'nın Connect etkinliğinde tanıttığı “Muse Charm” isimli cihazı

MUSE GADGETS NELER SUNUYOR?

Meta, proje kapsamında açık kaynaklı bir aygıt yazılımı (firmware; bir cihazı çalıştıran düşük seviyeli yazılım) ve Linux için bir yazılım geliştirme kiti (SDK) sağlıyor. Şirket, kullanıcıların işe başlayabilmesi için birkaç proje fikri de veriyor. Muse'a renkli bir e-ink ekran kazandırmak ya da Muse'u televizyonun HDMI girişine takılan bir çubuğa yüklemek bu fikirler arasında.

Pek bir sınır da yok gibi görünüyor. Kullanıcılar Raspberry Pi gibi düşük maliyetli bir hobi bilgisayarı ya da piyasada hazır satılan bir ESP32 kartı kurabiliyor. Ardından Muse'u, Meta'nın ifadesiyle, “ekranlarına, düğmelerine, sensörlerine, aktüatörlerine ve çalışma masasında duran başka ne varsa ona” bağlayabiliyor.

Şirket, kullanıcılara destek vermek için bir Discord kanalı da açtı.

META'NIN KENDİ CİHAZI: MUSE HOME LINK

Meta, kodu kendisi de denedi. Meta Superintelligence Labs'in ürün başkanı Nat Friedman, X'teki paylaşımında şirketin Muse Home Link adlı bir cihaz yaptığını söyledi. USB-C ile güç alan cihaz, Muse'un ev ağına bağlanmasını ve bu ağdaki akıllı cihazlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Hoparlörler ve akıllı televizyonlar da bu cihazlar arasında.

Friedman'ın aktardığına göre Meta, Home Link'ten 5 bin adet üretti ve bunları stoklar tükenene kadar Muse abonelerine ücretsiz veriyor. Friedman'ın paylaşımı birkaç saat içinde 30 bine yakın kez görüntülendi. Bu ilgi, ücretsiz cihazların çoktan tükenmiş olabileceğini düşündürüyor. Friedman, Home Link'in birkaç hafta içinde gönderime hazır olacağını belirtti.

META'NIN STRATEJİSİNDEKİ YERİ

Muse Gadgets geniş kitlelere hitap etmeyebilir. Ancak proje, Meta'nın Muse'u tek başına bir sohbet robotunun ötesine taşımak için tüm gücüyle yürüttüğü stratejiye uyuyor. Şirket, Muse'u yalnızca sıradan tüketicilere sunmakla yetinmiyor, küçük işletmeleri ve kurumsal müşterileri de çekmeye çalışıyor.

Meta, bu hafta içinde Muse for Small Business'ı da tanıtmıştı. Kullanım sınırlarıyla birlikte ücretsiz sunulan hizmet, Muse'u Shopify, Dropbox ve Slack gibi araçlara bağlıyor. Şirket ayrıca yapay zekâ ürünlerini işletmelere ve kurumsal müşterilere ulaştırmasına yardımcı olması için Meta Enterprise Platform adlı yeni bir iş birimi kurdu.

Kaynak: TechCrunch