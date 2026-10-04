Balıktan paraya kadar! Gökten yağan en şaşırtıcı 10 şey

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşandığı öne sürülen bazı sıra dışı olaylar, gökyüzünden çok daha farklı şeylerin de düşebildiğini gösterdi. Örümceklerden balıklara, solucanlardan ete kadar uzanan bu ilginç olayların bazıları bilimsel açıklamalara kavuşurken, bazıları ise hala gizemini koruyor.

1. ÖRÜMCEK YAĞMURU

6 Nisan 2007’de Arjantin’in Salta bölgesindeki San Bernardo Dağı’nda yürüyüş yapan Christian Oneto Faona ve arkadaşları, zeminin farklı renklerde örümceklerle kaplandığını fark etti. Kısa süre sonra örümceklerin gökyüzünden düştüğünü gördüler. Olayı görüntüleyen Faona’nın kayıtları, bu sıra dışı doğa olayının en bilinen görüntüleri arasında yer aldı.

2. GÖKYÜZÜNDEN DÜŞEN İNEK

1997’de Japonya açıklarında balıkçıların teknesinin üzerine bir ineğin düştüğü ve teknenin battığı iddia edildi. İlk başta inanılması güç bu açıklama nedeniyle balıkçılar gözaltına alındı. Daha sonra olayın, bir Rus kargo uçağından ineğin denize atılmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Ancak olayın ayrıntıları yıllar boyunca tartışılmaya devam etti.

3. KAN YAĞMURU

2008’de Kolombiya’nın Choco bölgesindeki küçük bir yerleşimde kırmızı renkli bir yağış görüldüğü bildirildi. Bazı bölge sakinleri bunu 'kan yağmuru' olarak yorumladı. Yağıştan alınan örneklerin incelendiği ve olayın kaynağının araştırıldığı belirtilirken, köyün papazı yaşananları dini bir uyarı olarak değerlendirdi.

4. İSKOÇYA’DA GİZEMLİ JEL PARÇALARI

2009’da İskoçya’da çayırlara ve arazilere ne olduğu tam olarak belirlenemeyen jel kıvamında maddeler düştü. Halk arasında 'jöle yıldızlar' olarak adlandırılan bu oluşumlar bilim insanlarının da ilgisini çekti. Kurbağa kalıntıları, mantarlar ve meteorolojik olaylar dahil olmak üzere çeşitli ihtimaller ortaya atıldı.

5. EYALETTE SOLUCAN YAĞIŞI

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir polis çalışanı Eleanor Beal, işe giderken gökten kümeler halinde solucanların düştüğünü gördüğünü bildirdi. Olayın yaşandığı sırada bölgede bir su hortumu gözlemlendiği ve güçlü hava akımlarının solucanları havaya kaldırarak başka bir noktaya taşıdığı ihtimali üzerinde duruldu.

6. SİBİRYA’DA RENKLİ KAR

2007’de Rusya’nın Omsk bölgesinde alışılmışın dışında bir kar yağışı görüldü. Sarı, yeşil ve turuncuya çalan kar nedeniyle bölgede şaşkınlık yaşandı. Karın yalnızca renginin değil, kokusunun da farklı olduğu bildirildi.

7. AVUSTRALYA’DA BALIK YAĞMURU

Avustralya’nın kurak Tanami Çölü yakınlarındaki Lajamanu kasabasında gökten yüzlerce küçük balık düştüğü bildirildi. En dikkat çekici nokta ise bölgenin büyük su kaynaklarından oldukça uzakta olmasıydı. Benzer bir olayın 2004’te de yaşandığı, 2010’da ise balık yağışının yeniden görüldüğü aktarıldı.

8. ALMANYA’DA PARA YAĞDIĞI İDDİASI

2007’de Almanya’da seyahat eden bir motosiklet sürücüsü, yolda ilerlerken gökten paralar düştüğünü gördüğünü öne sürdü. Paraları toplamaya çalışan sürücü daha sonra polise haber verdi. Ancak ekiplerle olay yerine döndüğünde yerde kalan paraların kaybolduğu görüldü. Paraların nereden geldiği ise belirlenemedi.

9. İNGİLTERE’DE GÖKTEN DÜŞEN SIĞIRCIKLAR

Mart 2010’da İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Coxley’de Julie Knight’ın bahçesine yüzden fazla ölü sığırcık düştüğü bildirildi. Kuşların aynı anda ve gökyüzünden düşmüş olması olayın nedenine ilişkin çeşitli soru işaretleri oluşturdu.

10. ABD’DE ET YAĞMURU

Listenin en sıra dışı olaylarından biri 1876’da Kentucky’de yaşandı. Olympian Springs yakınlarında bir evin çevresine gökten et parçalarının düştüğü bildirildi. Geniş bir alana yayılan parçaların tadına bakan kişiler, bunların hangi hayvana ait olduğunu belirleyemedi.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI OLMAYAN OLAYLAR

Gökyüzünden canlı ya da cansız nesnelerin düşmesi ilk bakışta doğaüstü bir olay gibi görünse de bilim insanları bu tür vakaların önemli bir bölümünü güçlü rüzgarlar, hava hortumları, kuşların davranışları ve atmosferik koşullarla açıklıyor. Bununla birlikte bazı olayların nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir sonuca ulaşılamaması, bu sıra dışı 'yağmurları' yıllar sonra bile merak konusu haline getiriyor.

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