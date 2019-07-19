Mynet Trend

Kayalıklardan denize düşen kızı vatandaşlar böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

Antalya’da ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak ortadan kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki sahilde cankurtaranlar tarafından bulundu. Çocuklarının bulunmasıyla anne ve baba hem hüznü hem mutluluğu aynı anda yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 13 numaralı plajda meydana geldi.

Resim öğretmeni Tekuşin Güneş ile göz doktoru eşi Yakup Güneş, 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya tatile geldi. Tatillerinin son gününde denize gelen çiftin 6 yaşındaki çocukları Rubar Güneş, 10 yaşındaki ablası Sariya Lorin Güneş’in bir anlık dalgınlığı sonucu gözlerden kayboldu. Denizden çıkan anne ve baba çocuklarının olmadığını farkedince çevrede aramaya başladı. Haber verilmesiyle sahilin tüm cankurtaranları harekete geçti. Bir sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla deniz polisi denizden, diğer polisler ise küçük Rubar’ı aramaya başladı. Balık adamlar ailenin yüzdüğü kıyı boyunca arama yapmaya başladı. Anne Tekuşin Güneş ise kızına ve kucağındaki bebeğine sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan anne için sağlık ekipleri hazır bekledi

Tüm sahil boyunca yapılan arama sonucu Rubar, yaklaşık 1.5 kilometre ilerideki 26 numaralı plajın kumsalında cankurtaranlar Eren Ünal ve Hayrettin Kaplan tarafından bulundu. Hemen battaniyeye sarılan Rubar’ın bulunduğu haberi telefondan fotoğraflı olarak aileye bildirildi. 2 saat boyunca gözyaşlarına boğulan anne Tekuşin Güneş, oğlunun bulunduğu haberiyle mutluluğa boğuldu. Oğlunun cankurtaranların kucağından alan baba Yakup Güneş’te gözyaşlarını tutamadı. Eşinin elinden oğlunu alan anne Tekuşin ise gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre oğluna sarılıp mutluluk gözyaşı döken Tekuşin Güneş’e kızı Sariya Lorin’de sarılarak eşlik etti. Çok mutlu olduğunu dile getiren anne Tekuşin, eşi ve çocuklarıyla sahilden ayrıldı.

(İHA)

PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
Görür görmez telefona sarıldı! Metrelerce sırtında taşıdıGörür görmez telefona sarıldı! Metrelerce sırtında taşıdı
Uçurumda kurtarma operasyonuUçurumda kurtarma operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya deniz kız

En Çok Okunan Trend Haberler

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'3500'den geldim' dedi! Bu görüntüyü gösterdi

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

'Masözle ilişkiye girdi' demişti! Ceza aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düzce'deki sel felaketinde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı

Görür görmez telefona sarıldı! Metrelerce sırtında taşıdı

Uçurumda köpek kurtarma operasyonu

Uçurumda kurtarma operasyonu

Araçtan yola atılan yavru kediyi kadın sürücü kurtardı

Şoke eden olay! Araçtan attılar

Engelli kadınla otobüs şoförünün tartışması olay oldu

Engelli kadınla otobüs şoförünün tartışması olay oldu

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Çocuklara ücretsiz akıllı saat dağıtılmaya başlandı

Üsküdar'da korkutan kaza! Uyuyakalan sürücü, yayayı teğet geçti

Kıl payı kurtuluş kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.