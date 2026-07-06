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Kayanın içini oyarak yapmışlar! Orta Çağ'dan kalma hazine o ilimizde

Karadeniz’de keşfedilmeyi bekleyen öyle bir yer var ki, adeta tarihin içinden fırlamış bir masal diyarı gibi. Trabzon’un dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nın ikizi, sarp kayalıkların tam kalbinde ziyaretçilerini bekliyor. İşte Türkiye’nin en büyük ikinci oyma manastırı olan Meryem Ana Manastırı hakkında bilmeniz gereken her şey…

Kayanın içini oyarak yapmışlar! Orta Çağ'dan kalma hazine o ilimizde
Çiğdem Berfin Sevinç

Karadeniz denince akla hemen yeşilin her tonu ve yaylalar gelse de, bu sefer sizi tarihin gizemli sayfalarına ve izlemeye doyamayacağınız bir manzaraya götürüyoruz. Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, adeta gökyüzüne meydan okuyan sarp bir kayalığın içine oyulmuş Meryem Ana Manastırı, son dönemde gezginlerin en gözde duraklarından biri haline geldi.

Kayanın içini oyarak yapmışlar! Orta Çağ dan kalma hazine o ilimizde 1

SARP KAYALARIN İÇİNDE

Bu devasa yapı, yekpare bir kayanın içi tamamen insan eliyle oyularak inşa edilmiş. Toplamda 4 kattan ve tam 32 odadan oluşan manastır, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Zamanında keşişlerin eğitim gördüğü derslikler, yemekhaneler, yatakhaneler ve en üst katta yer alan kilisesiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Kayanın içini oyarak yapmışlar! Orta Çağ dan kalma hazine o ilimizde 2

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan bu benzersiz manastıra girişler tamamen ücretsiz. Hafta sonu kaçamağı yapmak ya da Karadeniz turunuza unutulmaz bir durak eklemek istiyorsanız, Meryem Ana Manastırı'nı mutlaka yapılacaklar listenizin en başına ekleyin.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Karadeniz Sümela Manastırı kaya Meryem Ana Manastırı
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