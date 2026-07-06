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Likyalılar'dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi'de anlatmış

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likyalılar Dönemi’nden günümüze uzanan tarihi ahşap ambarlar oldukça ilgi görüyor. Tarihi ambarlar, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de anlatılıyor. İşte detaylar...

Likyalılar'dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi'de anlatmış

Geçmiş dönemde Bezirgan Mahallesi'nde tarımla geçimini sağlayan bölge halkının tahıl ve diğer ürünlerini muhafaza etmek için yaptırdığı ambarlar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 1

Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Dört ayrı bölmeden oluşan ve 25 ile 30 metrekare kullanım alanına sahip ambarlarda, farklı tarım ürünleri depolandı.

Zaman içinde yıpranan çatıları ise sac malzemeyle kaplandı.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 2

BÖLGENİN KÜLTÜR MİRASI

Bezirgan'da geçmişte sayıları 300'e yaklaşan tarihi ambarların bir bölümü yıllar içerisinde sahipleri tarafından satıldı. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtildi.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 3

Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, çivisiz ahşap işçiliği ve özgün mimarisiyle bölgenin önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 4

SEYAHATNAME'DE DE YER ALIYOR

Kendine özgü tarihi kilit sistemine sahip olan ve aynı anda iki kilitle güvenli şekilde kapatılabilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde de anlatılıyor.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 5

Antalya'da toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyan yapılar, Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunuyor.

Ambarların bu alanda inşa edilmesinin nedeni, geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sürekli bir bekçinin görev yaptığı tarihi ambarlarda, bugün herhangi bir kimse bulunmuyor.

Likyalılar dan kalma çivisiz yapılar: Evliya Çelebi de anlatmış 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Evliya Çelebi
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