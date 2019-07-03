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Kaybolduğu açıklanmıştı! Esmanur ailesini arayarak 'iyiyim' dedi

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 03.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde dün kaybolduğu açıklanan 16 yaşındaki Esmanur Şimşek'in ailesini telefonla arayarak ve "Beni merak etmeyin. Ben iyiyim" dediği öğrenildi.

Kaybolduğu açıklanmıştı! Esmanur ailesini arayarak 'iyiyim' dedi

Oltu'nun Ünlükaya Mahallesi'nde yaşayan Binnur- Hamza Şimşek'in tek çocukları olan ve Oltu Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi’nde 1’inci sınıfı bitiren Esmanur, dün sabah odasından çıkmadı. Kızı merak eden babası kilitli olan kapıyı kırarak odaya girdi. Esmanur'un evde olmadığı ve camın açık olduğunu gören aile durumu jandarma ve polise bildirdi. Güvenlik güçlerinin aramaya başladığı Esmanur'un kaybolduğuyla ilgili haberler basına yansıdı.

Haberler üzerine genç kızın dün akşam saatlerinde gizlediği bir cep telefonu numarasından babası Hamza Şimşek'i aradığı öğrenildi. Babasına, "Ben iyiyim, merak etmeyin. Oltu'nun bir köyündeyim" dediği ifade edilen Esmanur, annesi Binnur'un ağlaması üzerine telefonu kapattı. Güvenlik güçleri, genç kızın yerini ve ismini açıklamadığı köyü bulmak için araştırmasını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Oltu kayıp esmanur

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