Kaygı Küpü Olmasınlar! Çocukların Sınav Stresini Mide Ağrısına Çevirmeden Çözme Yolları

İşte çocukların kalbine dokunacak, onları sakinleştirecek ve bu süreci sağlıkla atlatmalarını sağlayacak 10 altın formül:

1. Sonuca değil, gösterdiği çabaya odaklanın.



Çocuğunuza aldığı not her ne olursa olsun, sadece ders çalışmak için harcadığı o emeğin bile sizin için ne kadar değerli olduğunu hissettirin. Gayretinin fark edildiğini görmek, onun yüreğine su serper.

2. Birlikte derin bir nefes molası verin.



Kaygı kapıyı çaldığında ister istemez vücut kasılır ve mide sinyaller vermeye başlar. Çocuğunuzla yan yana oturun ve günde birkaç kez birlikte yavaşça derin nefesler alıp verin. Bu küçük anlar beynine "her şey yolunda" mesajı gönderir.

3. Mide dostu ve enerji veren bir beslenme düzeni kurun.



Stresli zamanlarda mide her zamankinden çok daha hassas olur. Ağır, yağlı ya da paketli gıdalar yerine; miniğinizin sindirim sistemini yormayacak, ona güç verecek taze sebze, meyve ve mis gibi ev yemeklerine ağırlık verebilirsiniz.

4. Çay ve kahve tüketimini tatlılıkla sınırlayın.



Daha çok ders çalışsın, uykusu kaçsın diye içilen kafeinli içecekler kalp atışını hızlandırıp durduk yere panik hissi yaratabilir. Onların yerine akşamları birlikte sakinleştirici bir ıhlamur veya papatya çayı yudumlamak çok daha iyi gelecek

5. Duygularını özgürce anlatmasına alan açın.



"Korkacak hiçbir şey yok, abartıyorsun" demek yerine, "Endişelenmeni çok iyi anlıyorum, bu gerçekten çok doğal bir duygu" diyerek onu şefkatle dinleyin. Anlaşıldığını hisseden bir çocuğun sırtındaki o ağır yük bir anda hafifler.

6. Birlikte kısa ve keyifli yürüyüşlere çıkın.

Aynı masanın başında saatlerce kalmak stresi adeta bir mıknatıs gibi biriktirir. Açık havada el ele yapacağınız 15-20 dakikalık tatlı bir yürüyüş, vücudundaki mutluluk hormonlarını harekete geçirerek o mide kasılmalarını yumuşatır.

7. Uyku saatlerini rutine dönüştürün.



Yorgun bir zihin kaygıyı daha çok büyütür. Akşamları uyku saatinden önce ekranları kapatıp, odasını havalandırarak sakin bir uyku ortamı hazırlayın. Düzenli uyku, stresin en doğal ilacıdır.

8. Başarıyı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının.



Her çocuğun öğrenme hızı, yeteneği ve dünyası kendine özel kalır. Onu asla arkadaşlarıyla kıyaslamayın; sadece kendi geçmişine bakın ve dünden bugüne ne kadar güzel yol kat ettiğini ona tatlı tatlı anlatın.

9. "Bu sınav senin değerini belirlemez" mesajını verin.

Sınavların sadece birer küçük basamak olduğunu, hayatın sonu olmadığını sık sık hatırlatın. Alacağı sonuç ne olursa olsun, sizin gözünüzdeki yerinin ve ona olan sevginizin asla değişmeyeceğini bilmeye çok ihtiyacı var.

10. Ders aralarına gerçek dinlenme zamanları ekleyin.



Mola zamanlarında bile sürekli dersten, eksiklerden konuşmak çocuğu hep tetikte tutar. Molalarda zihnini tamamen boşaltabileceği eğlenceli bir kutu oyunu oynamak ya da en sevdiği şarkıda birlikte dans etmek ruhuna çok iyi gelir.