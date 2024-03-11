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  4. Kayhan Yıldızoğlu'na veda! Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Kayhan Yıldızoğlu'na veda! Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 13:49
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90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent Camii'nde kılındı. Suna Yıldızoğlu, eski eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kayhan Yıldızoğlu'na veda! Eski eşi Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı

Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi dizilerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken usta isim son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi Levent Camii'nde kılındı. Suna Yıldızoğlu, eski eşinin tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı.

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"KALBİMDE HEP YAŞIYOR OLACAKSIN"

Suna Yıldızoğlu geçtiğimiz gün paylaşımında "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu... Kalbimde, annem ve babam gibi, hep yaşıyor olacaksın" demişti.

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