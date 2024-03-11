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  4. Yunus Emre konseyi terk etmişti... Diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Yunus Emre konseyi terk etmişti... Diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 07:12
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Yunus Emre tam cezası biterken yine 4 ödül ceza aldı, konseyi terk etmesi sonrası diskalifiye olup olmadığı merak edildi. Konseye dönenen Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Benim de sana sempatim var o konuda bir problem yaşamıyoruz" dedi.

Yunus Emre konseyi terk etmişti... Diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı bakın ne dedi

Survivor All Star'da aldığı cezalarla ve girdiği kavgalarla tanınan Yunus Emre ceza üstüne ceza almaya devam ediyor. Berna ile 'top' kavgası sonrasında 4 ödül ceza alan yarışmacı konseyi terk edince herkes Yunus Emre diskalifiye mi oldu merak etti.

Konseye geri dönen Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı "Benim de sana sempatim var o konuda bir problem yaşamıyoruz zaten biz senin diğer yarışmacılarla olan ilişkilerin konusunda problem yaşıyoruz. Bir daha anlatayım neden ceza aldın... Bir olay yaşıyorsun karşında bir kadın var bizim kabul etmeyeceğimiz tondan konuşuyorsun konunun içeriği de kabul edilmez." dedi.

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"BEN DE ÇOK PİŞMANIM"

Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin kavga sırasındaki sözlerini hatırlatarak "Özü sözü bir delikanlı bir kardeşimsin sizin raconda kadınlara kötü söz söylemek gibi bir şey var mı?" diye sordu.

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Yunus Emre ise "Ben de çok pişmanım" deyince Ilıcalı ise "Algılamakta zorlanıyorum. Topları versene diyor ama o kadar iyi niyetli ki... Bundan nereye varabilirsin" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

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Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye tavsiyelerde bulunarak konuyu kapadı. Diskalifiye kararı açıklanmadı Yunus Emre yarışmaya devam ediyor.

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survivor Acun Ilıcalı
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