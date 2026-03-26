Kayıkla gezilen sokaklar! Bursa’daki "Küçük Venedik" görenleri şaşırtıyor

Kış boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışları, Uluabat Gölü’nün su seviyesini yıllar sonra ilk kez bu kadar yükseltti. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri hayran bırakırken, mahallede hayat adeta suyla iç içe geçti.

Bu yıl Bursa’da yağış miktarı uzun yılların üzerine çıktı. Şubat ayında metrekareye düşen yağış miktarı ortalamanın neredeyse iki katına ulaştı. Yağışların ardından Uluabat Gölü’nün su seviyesi son 10 yılın en yüksek noktasına çıktı.

Bu yükselişle birlikte Gölyazı’nın bazı sokakları, evlerin çevresi ve kıyıdaki işletmeler

su altında kaldı. Ancak bu durum, bölgeyi olumsuzdan çok eşsiz bir manzaraya dönüştürdü.

KAYIKLA GEZİLEN SOKAKLAR: "KÜÇÜK VENEDİK" YENİDEN SAHNEDE

Yükselen sularla birlikte Gölyazı, adını aldığı Venedik’i andıran görüntülere yeniden kavuştu. Artık ziyaretçiler kayıklarla sokak aralarında gezebiliyor, köprünün altından geçebiliyor ve gölün genişleyen yüzeyinde tur atabiliyor. Bu da bölgeyi fotoğraf tutkunları ve turistler için daha cazip hale getiriyor.

TURİST AKINI BEKLENİYOR

Ramazan Bayramı ile birlikte sezonu açan mahallede, bu yıl ziyaretçi sayısında ciddi artış bekleniyor. Haftalık ziyaretçi sayısı şimdiden 50 bin – 100 bin kişi aralığına ulaşıyor. Tüm bu ilgiye rağmen Gölyazı’nın temel sorunları devam ediyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Cihanoğlu’na göre bölgede sağlık merkezi yok, doktor ve hemşire bulunmuyor. Acil müdahale imkanı yetersiz. Yani on binlerce turist ağırlayan mahallede temel sağlık hizmeti eksikliği dikkat çekiyor.

Mahalle sakinleri, bu yıl Gölyazı’yı ziyaret edenlerin unutulmaz bir deneyim yaşayacağını söylüyor.