Bir ısırığı öldürmeye yetiyor! Türkiye'de görüldü: "Kapıya kadar geldi"

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bademli köyü mezrasında, zehirli bir engerek yılanı görüntülendi. Bir ısırığıyla insan hayatını tehdit edebilen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Köy sakinlerinden Ferhat Doğan tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otlar arasında ilerleyen yılanın doğal ortamına uyum sağlayarak kamufle olduğu dikkat çekti.

YERLEŞİM ALANINA ÇOK YAKIN

Zehirli türler arasında yer alan engerek yılanının yerleşim alanına yakın bir noktada görülmesi vatandaşları tedirgin etti. Soğukkanlı şekilde kayıt alan Doğan'ın görüntülediği engerek bir süre sonra gözden kayboldu.

