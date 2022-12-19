Kayınvalidesini, eşini ve çocuklarını katletti! Sebebi 'seks yapamamaktı'

6 yıl boyunca kanserle mücadele edip hayatını kaybeden eşinin ardından, iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan Kate Kasten, eşinden sonra hayata devam etmeye çalışıyordu. 37 yaşındaki Kate, bir konserde kamyon şoförü Richard Darren Emery ile tanıştı. Bir süre randevulaşan ikili, daha sonra bir ilişki yaşamaya başladı ve Richard Emery, çocukları Jonathan ve Zoe ile yaşayan Kate'in St Louis'deki evine taşındı. Emery'nin de önceki ilişkisinden de bir oğlu vardı.

ALKOL PROBLEMİ VARDI

2018 Noelinde, Kate'in 61 yaşındaki annesi Jane Moeckel, kalça ameliyatı geçirmeis üzerine bir buçuk yıldır birlikte olan çiftin yanına taşınmak zorunda kaldı. Bir akşam 46 yaşındaki Emery, mahallenin barına poker turnuvasına gitti. Kate, Emery'nin gitmesini istemedi çünkü alkol problemi vardı ve çok içiyordu.

ANNESİ ARADI

Çift akşam mesajlaştı ve bunun üzerine Emery eve geldiğinde Kate ile ilişkiye girmek istedi. Ardından tartışmaya başladılar ve olay giderek büyüdü. Kate sonunda Emery'den evi terk etmesini istedi. Kavga öyle şiddetlendi ki Kate'in annesi çocukları da alıp bir odaya saklanarak 911'i aradı. Diğer odadan çığlıklar duyuluyordu ve Emery, silahını alıp ve ateş etmeye başladı.

HEPSİ ÖLDÜ

Polis olay yerine geldiğinde Kate, yatak odasında başından ve omzundan vurulmuş halde can çekişirken bulundu. Hızla hastaneye kaldırıldı ancak hayatta kalmayı başaramadı. Diğer odada ise Kate'in annesi ve iki çocuğu ölü olarak bulundu. Hepsi silahla vurulmuştu. 3'ü Jonathan'a olmak üzere toplam 9 el ateş etmişti. Polis kısa süre sonra kamyoneti ile kaçan Emery'nin peşine düştü. Ancak yanında bir AR-15 tüfeği ve 900'den fazla mermi olduğunu bilmiyorlardı.

SÜRÜCÜYÜ REHİN ALDI

Polis kısa sürede Emery'i buldu ancak yanındaki silahla polise ateş açtı. Polisler de onu iki kez vurdu ancak katil yaya olarak kaçmayı başardı. Silahla yoldan geçen bir araç sürücüsünü rehin aldı. Ona direnen sürücüyü de 7 yerinden bıçakladı ancak ölmedi. En sonunda bir benzin istasyonunun tuvaletine girerken yakalandı.

ŞOKE ETTİ

Emery, Kate'le yaşadıkları kavgada Kate'in ona tokat attığını iddia etti. Sonrasında komodinden silahı alıp ona iki kez ateş ettiğini söyledi. Kate'in annesi Jane, bu sırada polisi aramıştı. Mahkemedeki savunması ise herkesi şoke etti. Emery, Kate'in ölen kocasını kıskandığını ve onun bazı durumlarda cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesinin kendisini hayal kırıklığına uğradığını iddia etti. Cinayet gecesi de Kate'in cinsel ilişkiye gireceğini zannettiğini ama bunun olmadığını söyledi.

ÖLÜM CEZASI İSTENDİ

Emery, yaptığı hiç bir şeyi hatırlamadığını söyledi ve kendisini bir "kurban" olarak göstermeye çalıştı. Şimdi 50 yaşında olan Emery, dört adet birinci derece cinayetten hüküm giydi ve kendisine bütün bir aileyi öldürmekten idam cezası verilmesi istendi. Geçen ay Missouri'deki St Charles County Adliyesinde verilen resmi cezada yargıç ölüm cezasını onayladı. Ancak Emery'nin avukatları cezaya itiraz edecek.

