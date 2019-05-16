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Kayıp diye aranıyordu, uyurken bulundu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Tokat’ta okuldan evine dönmeyen 12 yaşındaki Sefa Barış Susmaz sahur vakti jandarma ekipleri tarafından evlerinin yakınlarında ormanlık alanda uyurken bulundu.

Kayıp diye aranıyordu, uyurken bulundu

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden Sedat ve Sevil Susmaz çiftinin 12 yaşlarındaki oğlu Sefa Barış Susmaz sabah saatlerinde evden çıkarak okuluna gitti. Akşam saatlerinde Susmaz’ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri çocuğun en son görüldüğü yol kenarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Susmaz, Jandarma ekipleri tarafından 03.15 sularında evlerinin arka tarafında ağaçlık alan içerisinde uyurken bulundu. Aile çocuklarının bulunması ile rahat bir nefes aldı.

Öte yandan çocuğun daha önce de kaybolduğu ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kayıp çocuk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çocuk sürekli kayboluyorsa yeni nesil akıllı saat alın nerde olduğu kolay bulunur
psikolojik vaka
müge Anlı bulmuş ne jandarması
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