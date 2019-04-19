Kayıp kadın balkon altında uyurken bulundu

Adana'da yakınları tarafından kayıp olarak aranan yaşlı kadın bir evin balkonunun altında uyur halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin balkonunun altında yaşlı bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis, yaşlı kadının sesli ikazlara tepki vermemesi üzerine, bu kişiyi balkonun altından çıkartarak bir süre kucağında taşıyıp evin bahçesine götürdü.
Üşüdüğü ve ayağında çorap olmadığı fark edilen kadına polis, çevredeki vatandaşların getirdiği çorabı giydirdikten sonra su içirdi.
Bu kişinin Cemile Aydüz (75) olduğunu ve yakınlarının kayıp müracaatında bulunduğunu tespit eden ekipler, kadını polis aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaşlı kadının tedavisinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
(AA)
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