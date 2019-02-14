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Kayıp Malezya uçağının ardındaki sır ne? O isim konuştu

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Kayıp Malezya Uçağı MH370'in pilotu ile telefonda görüşen isim yıllar sonra konuştu.

Kayıp Malezya uçağının ardındaki sır ne? O isim konuştu

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Malezya polisi tarafaından Mayıs 2014'te hazırlanan bir rapor, kazayı araştıran isimlerin MH370 pilotu Zaharie Ahmad Shah ve uçak mühendisi Zulhaimi Bin Wahidin arasındaki bir telefon görüşmesini incelediğini ortaya çıkardı.

Söz konusu telefon görüşmesi, uçağın kaybolmasından birkaç hafta önce yapıldı.

Uçağın pilotu ile telefonda görüşen kişinin uçak kaybolduktan sonra da pilotu birkaç defa aradığı tespit edildi.

Uçağın kaybolmasının ardından kaptan pilotla 45 dakika boyunca telefonda görüşen uçak mühendisinin, pilotun kuzeni olduğu anlaşıldı.

Avustralya merkezli haber sitesi The Australian'a konuşan Zulhaimi Bin Wahidin, Shah'in kendisi için kardeşten farkı olmadığını söyledi.

Zulhaimi Bin Wahidin, Shah'la en son 2 Şubat 2014 tarihinde telefonda görüştüğünü söyledi.

Uçağın 8 Mart 2014'te kaybolmasının ardından bir gün sonra Zulhaimi Bin Wahidin, haberlere inanamadığını ve Shah'ı telefonla üç defa aradığını belirtti.

Malezya polisi, 53 yaşındaki Zulhaimi Bin Wahidin'in kaptan pilot Shah'la uçakla ilgili bazı teknik detayları telefonda paylaştığından ve uçağın kaçırılmasına yardımcı olduğundan şüphelendi.

Telefon kayıtlarını inceleyen Malezya polisi bir süre sonra Zulhaimi Bin Wahidin'i serbest bıraktı.

Zulhaimi Bin Wahidin, pilotun intihar girişiminde bulunduğu iddialarını reddetti, kuzeninin maddi durumunun iyi olduğunu ve hayatına son verecek herhangi bir sorunu olmadığını ifade etti.

Zulhaimi Bin Wahidin, kuzeninin psikolojik sorunları varmış algısı yaratılarak kurban ilan edilmeye çalışıldığını ve uçaktaki herkesin kumpasa kurban gittiğini öne sürdü.

Uydu verilerinden elde edlien bilgiler, 8 Mart 2014 tarihinde Güney Çin Denizi semalarında radardan kaybolan Malezya Uçağı MH370'in, hava trafik kontrol merkezi ile iletişimini kopardıktan sonra altı saat daha uçtuğunu ortaya koymuştu.

Malezya hükümeti tarafından yürütülen resmi soruşturmada uçağın önce sola doğru hareket ettiği ve ardından Hint Okyanusu üzerinden Malezya'ya doğru bir istikamet izlediği sonucuna ulaşılmıştı.

Uçakla son bağlantı, Hint Okyanusu'nun Avustralya kıyılarına yakın bir noktada kurulmuştu.

İlerleyen yıllarda iki geniş kapsamlı araştırma yapılsa da uçağa dair hizbir iz bulunamadı.

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