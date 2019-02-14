Kayıp Malezya uçağının ardındaki sır ne? O isim konuştu

Uçağın pilotu ile telefonda görüşen kişinin uçak kaybolduktan sonra da pilotu birkaç defa aradığı tespit edildi.

Malezya polisi tarafaından Mayıs 2014'te hazırlanan bir rapor, kazayı araştıran isimlerin MH370 pilotu Zaharie Ahmad Shah ve uçak mühendisi Zulhaimi Bin Wahidin arasındaki bir telefon görüşmesini incelediğini ortaya çıkardı.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

Avustralya merkezli haber sitesi The Australian'a konuşan Zulhaimi Bin Wahidin, Shah'in kendisi için kardeşten farkı olmadığını söyledi.

Zulhaimi Bin Wahidin, Shah'la en son 2 Şubat 2014 tarihinde telefonda görüştüğünü söyledi.

Uçağın 8 Mart 2014'te kaybolmasının ardından bir gün sonra Zulhaimi Bin Wahidin, haberlere inanamadığını ve Shah'ı telefonla üç defa aradığını belirtti.

Malezya polisi, 53 yaşındaki Zulhaimi Bin Wahidin'in kaptan pilot Shah'la uçakla ilgili bazı teknik detayları telefonda paylaştığından ve uçağın kaçırılmasına yardımcı olduğundan şüphelendi.

Telefon kayıtlarını inceleyen Malezya polisi bir süre sonra Zulhaimi Bin Wahidin'i serbest bıraktı.

Zulhaimi Bin Wahidin, pilotun intihar girişiminde bulunduğu iddialarını reddetti, kuzeninin maddi durumunun iyi olduğunu ve hayatına son verecek herhangi bir sorunu olmadığını ifade etti.

Zulhaimi Bin Wahidin, kuzeninin psikolojik sorunları varmış algısı yaratılarak kurban ilan edilmeye çalışıldığını ve uçaktaki herkesin kumpasa kurban gittiğini öne sürdü.