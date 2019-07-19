Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali devam ediyor. Mişmişpark fuar alanında düzenlenen fuar ve festival etkinlikleri ise Malatyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda festivalin ikinci günü yine renkli ve güzel görüntülere sahne oldu. Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) müzik grubu konserinin yanı sıra Kafkas, Kırgız ve Kazak halk dansları grupları da ilçelerde gösteriler sergiledi.

ÖZLEM BÜYÜK TÜRKÜLERİYLE MEST ETTİ

Mişmişpark fuar alanında ‘Güneşin Altın Yumurtası’ programı Uğur Arslan’ın sunumuyla başladı.Arslan sahneye ilk olarak sevilen sanatçı Özlem Büyük’ü davet etti. Malatya türküleri ile konsere başlayan Özlem Büyük, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle festival alanını dolduranları mest etti. Sanatçıya konser sonrası, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Uğur Topal tarafından kayısı hediye edildi.