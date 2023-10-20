Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM açıkladı

Kaymakamlık sınavı başvuruları ve sınav tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Heyecanla beklenen kaymakamlık sınavı tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı kapsamında 77 kaymakam adayı alacaklarını açıklamıştı. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? İşte tüm merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama göre; 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sınava başvurular bugün itibariyle başladı ve 30 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecekler.

KAYMAKAMLIK SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanıyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (18), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (14) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (14), İdare Hukuku (20), Türkiye’nin İdari Yapısı (16), Türkiye’de Mahalli İdareler (10), Ekonomi (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanacaktır.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.





