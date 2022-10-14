Kaymakamlık sınavı ne zaman ve nerede? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nereden alınır? Geri sayım başladı

Kaymakamlık Sınavı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınavın başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki Kaymakamlık sınavı ne zaman ve nerede? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nereden alınır? Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ÖSYM üzerinden alınacak. İşte merak edilenler...

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, NEREDE?

Kaymakamlık Sınavı 16 Ekim 2022'de gerçekleştirilecek. Sınav, Ankara'da düzenlenecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınacak. ÖSYM'ye T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

ÖSYM UYARDI!

Kaymakamlık sınavına girecek adaylar saat 10.00'da sınav binalarında olması gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra binaya gelen adaylar içeri alınmayacak.



