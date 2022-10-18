EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak?

18.10.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirildi. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı ve mülakatların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak?

2022 İçişleri Bakanlığı’na alınacak 100 kaymakam alınacak. Adaylar Kaymakamlık Sınavı'nın ardından sınav sonuçları ve mülakat tarihlerinin açıklanmasını beklemeye başladı. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

2022 KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kaymakamlık sınavı sonuçları 10 Kasım’da belli olacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol edilecek. Adayların evlerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapılacak.

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman yapılacak?

KAYMAKAMLIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı2022 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
AÖF sınavları ne zaman?AÖF sınavları ne zaman?
Muallim eş anlamlısı nedir?Muallim eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
sınav kaymakamlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? 2022-2023 AÖF sınav takvimi!

KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi!

KPSS ortaöğretim (lise) sınav tarihi!

İlginizi Çekebilir

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.