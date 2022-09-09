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Kaymaklı kayısı nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı malzemeleri neler?

09.09.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve leziz bir tarif olan kaymaklı kayısıyı bir kez yapıp denediğinizde tekrar yapmak isteyeceksiniz. Peki Kaymaklı kayısı nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı malzemeleri neler? Bu nefis tarifin detaylarını sizlerle paylaştık. İşte merak edilenler...

Kaymaklı kayısı nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı malzemeleri neler?

Kaymaklı kayısı hazırlamak için gerekli olan malzemeler arasında kayısı ve kaymağın yanı sıra kayısı bademi, çekilmiş antepfıstığı gibi malzemeler de yer alıyor. Kaymaklı kayısı hem sağlıklı hem de leziz bir tarif. Peki Kaymaklı kayısı nasıl yapılır? Kaymaklı kayısı malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

KAYMAKLI KAYISI MALZEMELERİ

500 gr kuru kayısı
Yarım litre su
250 gr toz şeker
200gr kaymak
Yeterince kayısı bademi (çiğ olan badem)
Yarım çay bardağı çekilmiş antepfıstığı

KAYMAKLI KAYISI TARİFİ

Kayısıları bir saat suda bekletin. Bu esnada ayrı bir tencerede şeker ve suyu kaynatıp orta kıvamda bir şerbet hazırlayın. Kayısıların suyunu süzüp şerbete ekleyin. Orta ısılı ateşte kıvama gelene dek pişirin.

Ocağı söndürün ve kayısıların soğumasını bekleyin. Bu esnada kayısı bademlerini haşlayın ve kabuklarını soyun. Kayısıları şerbetten çıkarın, içlerine birer adet badem koyun. 1 çay kaşığı dolusu kaymağı da kayısıların ağız kısımlarına gelecek şekilde içlerine yerleştirin. Kaymak kısımlarına, çekilmiş antepfıstığı bulayıp servis tabağına dizin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
kayısı kaymak
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